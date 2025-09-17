PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Mourinho döneminde formaya hasretti! Fenerbahçe'de Domenico Tedesco İsmail Yüksek’i çok beğendi

Tedesco’nun antrenmanlar ve Trabzonspor performansıyla öne çıkan İsmail Yüksek’i çok beğendiği ortaya çıktı. Genç hocanın “Geçen sezon nasıl bu kadar az oynamış anlamıyorum” dediği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Eylül 2025
Mourinho döneminde formaya hasretti! Fenerbahçe’de Domenico Tedesco İsmail Yüksek’i çok beğendi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Domenico Tedesco, antrenmanlardaki performansıyla dikkat çeken İsmail Yüksek'e tam not verdi. İtalyan teknik adamın, milli oyuncunun özellikle orta sahadaki etkinliği ve hırsından oldukça etkilendiği öğrenildi. Tedesco, Sportif Direktör Devin Özek ile İsmail Yüksek hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENECEK
Zirvede "Orta alanda takımı çok iyi sırtlıyor. Sahadayken hırsını da gözden kaçırmamak lazım. Mourinho'nun geçen sezon onu neden oynatmadığını anlamış değilim" ifadelerini kullanıldığı belirtildi. 40 yaşındaki teknik direktörün, İsmail'in Trabzonspor maçında yaptığı ön alan baskısını da özellikle beğendiği ve bu özelliğin takım için büyük katkı sağladığını düşündüğü aktarılan bilgiler arasında. Tedesco'nun, Yüksek'e çok önemli roller vermesi bekleniyor.

FORMAYA HASRETTİ
Geçen sene Portekizli çalıştırıcı Mourinho milli futbolcuya Fenerbahçe'de fazla forma şansı vermedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Başkan Erdoğan’ı hedef alan Netanyahu’ya sert tepki: Soykırım şebekesinin başkanının sözleri yok hükmündedir
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ipucu geldi! 18 bin TL’yi aşması bekleniyor: İşte emekliye enflasyon zammında 4 formül
Borsa İstanbul
CHP’de şaibe kavgası | Yolsuzluk çetesinin sözcüsü Halk TV Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Avukatı firari Cafer’i bombaladı: Peşindeyim müptezel
Piyanist Fazıl Say Batılı meslektaşlarına Gazze çağrısı: İnsan olun bu soykırımdır nokta
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzlukta flaş gelişme! 26 tutuklama | Aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu da var
Türk Telekom
12 Dev Adam İstanbul’da kutlama yaptı: Çok gururluyuz
Netanyahu Kudüs’ün peşinde! BM Zirvesi öncesi Rubio’yu yanına aldı Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi
Başkan Erdoğan Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olan 12 Dev Adam’ı kabul etti
8 milyon lira verip garsonluk yapıyorlar! Türk sosyetesi sıraya girdi: 200 başvurudan 10 öğrenci kabul edildi
Ankara kılıç gösterdi CIA’in kuduz köpeği havladı! Rubin Trump’tan Türkiye kısıtlama istedi... Başkan Erdoğan ve ailesine dil uzattı
Trabzonspor’da sakatlar ve cezalılar Fatih Tekke’nin elini kolunu bağladı: Okay Yokuşlu’nun kırmızısı planları bozdu
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’dan mutlak butlan yorumu: Mahkeme kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu’nun CHP’deki görevine dönmesi gerekir
Başkan Erdoğan’dan Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız
CHP’de gırtlak butlan! Önce partililer sonra fondaşlar birbirine girdi... Dedikoducular | Durumları üçüncü sayfa haberlerinden hallice
Başkan Erdoğan CHP’yi özetledi! İta amiri kulağına fısıldıyor Özgür Özel konuşuyor | 100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi ettiler
İsrail Gazze’de kara saldırısına başladı! Netanyahu’nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | Dışişleri: Soykırımın yeni aşaması
Başkan Erdoğan’dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: Önümüzdeki ay detayları paylaşacağız | Deprem bölgesine ekstra kontenjan
Başkan Erdoğan’dan sokak çağrısı yapan FETÖ’cü hainlere sert tepki: Sokakları karıştırmak isteyene eyvallah etmeyiz