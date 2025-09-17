Mourinho döneminde formaya hasretti! Fenerbahçe’de Domenico Tedesco İsmail Yüksek’i çok beğendi

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Domenico Tedesco, antrenmanlardaki performansıyla dikkat çeken İsmail Yüksek'e tam not verdi. İtalyan teknik adamın, milli oyuncunun özellikle orta sahadaki etkinliği ve hırsından oldukça etkilendiği öğrenildi. Tedesco, Sportif Direktör Devin Özek ile İsmail Yüksek hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENECEK

Zirvede "Orta alanda takımı çok iyi sırtlıyor. Sahadayken hırsını da gözden kaçırmamak lazım. Mourinho'nun geçen sezon onu neden oynatmadığını anlamış değilim" ifadelerini kullanıldığı belirtildi. 40 yaşındaki teknik direktörün, İsmail'in Trabzonspor maçında yaptığı ön alan baskısını da özellikle beğendiği ve bu özelliğin takım için büyük katkı sağladığını düşündüğü aktarılan bilgiler arasında. Tedesco'nun, Yüksek'e çok önemli roller vermesi bekleniyor.

FORMAYA HASRETTİ

Geçen sene Portekizli çalıştırıcı Mourinho milli futbolcuya Fenerbahçe'de fazla forma şansı vermedi.