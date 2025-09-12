Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş sakatlık sürecini anlattı: “Artık geçti gibi”

Fenerbahçe'de takım kaptanı Mert Hakan Yandaş, kulübün Medicana ile imzaladığı sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezondan bu yana iyileşme sürecinde olduğu sakatlığı hakkında dikkat çeken sözler sarf etti.

Mert Hakan "Futbolda benim sakatlığımı yaşayıp futbola dönen ya 1 ya 2 futbolcu var. Tüm doktorların müthiş mücadele verdiği anlar oldu. Günde 4-5 saat çalışmayla devam ediyorum. Yakınlarım ve ben bu durumu en iyi bilenleriz. Çok şükür artık geçti gibi. Hiçbir futbolcu inşallah böyle şeyler yaşamaz. Sevdiği oyundan uzak kalmaz. Allah kimseye bu talihsizlikleri yaşatmasın." diye konuştu.