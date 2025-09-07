Okan Buruk’un hedefi 8’de 8

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dün bir TV programında önemli açıklamalar yaptı. Buruk, "Bu seneki kadroya bakınca, taraftarın Şampiyonlar Ligi'nde hayal kurması normal. Şampiyonlar Ligi bizim için önemli olacak. Çok iyi bir kadro kurduk. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde bunu kullanmamız gerekiyor. Bunu bu sene iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Rotasyonları iyi yapmamız gerekecek. Türkiye Ligi, bizim için her türlü lokomotif. Onun yanında Şampiyonlar Ligi'nde de 24 takımın, 16 takımın, 8 takımın arasında yer almayı hayal ettik. Hesaplama yapmadım. 8 maç var hepsini kazanmak istiyoruz" dedi. Transferler ile ilgili de konuşan Okan Buruk, "Osimhen transferi imkansız bir transfer gibi gözüküyordu. Onun yanında Sane gibi çok önemli bir oyuncu aldık. Uğurcan gibi Türkiye'nin en iyi kalecisini kadromuza kattık" ifadelerini kullandı.