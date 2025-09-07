Osman Aşkın Bak'dan "Gururlan Türkiye" paylaşımı!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'nda finale yükselmesi ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa'da çeyrek finale çıkması sonrası bir tebrik mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Bak "Gururlan Türkiye" ifadelerini kullandı. Açıklamada "Her iki milli takımımız da bizi gururlandırdı. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" sözleri sarfedildi.



Bakan Bak, kadın voleybol takımımız ve erkek basketbol takımımızı kutladı.