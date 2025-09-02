SON DAKİKA
Uğurcan Çakır Galatasaray’da: Trabzonspor’a rekor teklif

Cimbom milli kaleci için Trabzonspor ile anlaşma sağladı.5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak olan Uğurcan için KDV dahil 33 milyon Euro+3 milyon Euro bonus ödenecek.

Giriş Tarihi :02 Eylül 2025
Uğurcan Çakır Galatasaray’da: Trabzonspor’a rekor teklif

Uğurcan Çakır Galatasaray'da... Kaleci transferinde yabancı arayışlarında tam bir hayal kırıklığına uğrayan Sarı-Kırmızılılar dün çok sürpriz bir adım attı. Sarı-kırmızılılar rotayı bir anda Türkiye'ye çevirdi ve Uğurcan Çakır için Trabzonspor'la masaya oturdu. Galatasaray ezeli rakibine 33 milyon euro+3 milyon Euro bonus içeren bir teklif sundu. Bu rakama KDV dahil olacak. Özbek'in Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşme sonrası bu teklif kabul edildi. Uğurcan bugün İstanbul'da 5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.

TRABZON'UN EVLADIYIM


Uğurcan Çakır taraftaraftara veda etti. Milli kaleci, "Trabzonspor'un evladı olmaktan asla vazgeçmeyeceğim." dedi.

