Sergen Cerny'i istiyor! Kartal Çek yıldıza odaklanmış durumda

Sergen Yalçın göreve başlar başlamaz ilk transfer talebini iletti... Tecrübeli hoca daha önce övgüler yağdırdığı Çek sağ kanat oyuncusu Vaclav Cerny'i Başkan Serdal Adalı'ya işaret etti

Giriş Tarihi :31 Ağustos 2025
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi ikinci kez resmen başlarken, Siyah-Beyazlı camiada gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Yeni Teknik Direktör Sergen Yalçın, yönetime ilk olarak Vaclav Cerny ismini verdi. Yalçın'ın, daha önce yorumculuk yaptığı dönemde Fenerbahçe'nin Glasgow Rangers ile oynadığı maçta dikkatini çeken Çek yıldız için "Adama hayran kaldım ya. Bak ne diyorum; hep aç adam alacaksın, aç, aç; ihtiyacı olan, anladın mı? Savaşan adam alacaksın" sözleri, oyuncuya duyduğu ilgiyi açıkça ortaya koydu.

TAKIMA RUH VERECEK
Teknik direktörlük koltuğuna yeniden oturur oturmaz Başkan Serdal Adalı ile transfer zirvesi gerçekleştiren Yalçın, bu görüşmede de Cerny için aynı olumlu görüşlerini dile getirdi. Adalı'ya net mesaj veren tecrübeli hoca, Çekyalı oyuncunun takımın mücadeleci ruhunu yükselteceğine inanıyor. Beşiktaş yönetimi, Yalçın'ın isteği doğrultusunda Cerny transferini satın alma opsiyonuyla kiralık olarak bitirmeye hazırlanıyor. Wolfsburg kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sağ kanadın piyasa değeri 8 milyon Euro civarında.

