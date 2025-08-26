Ergin Ataman’dan hedef açıklaması

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 27 Ağustos- 14 Eylül tarihleri arasında Letonya, Polonya, Finlandiya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenecek EuroBasket2025 ile ilgili konuştu.

Ataman,"İki yıldır mental olarak bu turnuvaya hazırlanıyorum. Çok motive durumdayız. Oyuncularımıza ve kadroya güveniyoruz. Tüm oyuncularımız bir hedef uğruna buraya geldi. Bu kadro iyi bir uyum yakalarsa ve çalışırsa, biz de maçları iyi yönetebilirsek bu kadro madalyaya ulaşır." dedi.

Ataman, "Bu dönemde tek düşündüğüm şey, Türk Milli Takımı'na Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazandırmak. Bu konuda yüzde 100 kararlıyım, motiveyim ve bunu başarmak istiyorum." dedi.