Aslan 3 puana abone! Galatasaray Kayserispor'u devirerek 3'te 3 yaptı...

Galatasaray 36 ve 46’da G Eren Elmalı’nın golleriyle 2-0’ı yakaladı... 86’da kral Osimhen bu sezon ilk kez sahne aldı... Kayseri deplasmanında kapanışı 90+3. dakikada Leroy Sane yaptı

Galatasaray Kayseri deplasmanında 4-0 kazanarak Süper Lig'de 3'te 3 yaptı. Cimbom, henüz 9. dakikada gole çok yaklaştı. Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın 9. dakikada ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş yan direkten geri geldi. Galatasaray, 36'da öne geçti. Sarı-Kırmızılılar'ın milli yıldızı Yunus Akgün topu yaklaşık 40 metre sürdükten sonra Leroy Sane'ye ara pasını verdi. Yıldız futbolcu, kaleye vurdu. Kayserispor kalecisi Bilal, çok iyi bir kurtarış yaptı. Dönen topu tamamlayan Eren Elmalı, takımını öne geçiren golü attı: 1-0... İlk 45 dakika Galatasarayray'ın üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarının 20. saniyesinde Alman yıldız Sane ortaladı, Eren Elmalı kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı. 86. dakikada sahneye kral Victor Osimhen çıktı. Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Zaniolo kale önüne ortaladı. Nijeryalı yıldız tamamladı: 0-3. 90+3'te Leroy Sane ceza sahası dışından şık bir gole imza attı: 0-4... Galatasaray, 4 golle 3 puanı kaptı.

Yunus Akgün, Kayserispor deplasmanında başarılı bir performans sergiledi. Milli oyuncu, Kayseri savunmasına zor anlar yaşattı.

4000. GOL EREN ELMALI'DAN
Galatasaray'ın geçen sezon Trabzonspor'dan transfer ettiği milli oyuncu Eren Elmalı, Kayserispor deplasmanında gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de daha önce 136 lig maçında 1 gol atan Galatasaraylı Eren Elmalı, bu sezon 3 lig maçında 3 kez gol sevinci yaşadı. Eren Elmalı, Galatasaray'ın lig tarihindeki 4000. golünü attı. Yıldız futbolcu, Kayserispor maçında takımının en etkili oyuncularından biri olmayı başardı.

