Fener'de gündem 6 numara! Edson Alvarez radara takıldı

Fenerbahçe’nin West Ham United forması giyen Meksikalı ön libero Edson Alvarez için İngiliz ekibiyle görüşmelere başladığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler Mourinho’nun çok istediği 27 yaşındaki oyuncu için teklif hazırlığında...

Giriş Tarihi :19 Ağustos 2025
Orta saha için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için Çizme'den sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Sarı- Lacivertliler West Ham United forması giyen Meksikalı ön libero Edson Alvarez ile ilgileniyor. Kanarya'nın 27 yaşındaki futbolcu için West Ham ile görüşmelere başladığı öne sürülüyor. Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun transferini çok istediği tecrübeli futbolcu için ilerleyen günlerde teklif yapılacağı da gelen haberler arasında. Ajax ve 2 Avrupa kulübünün daha takip ettiği 1.90 boyundaki oyuncunun ise şu an seçenekleri değerlendirdiği ve henüz bir karar vermediği ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon West Ham United formasıyla 31 resmi maça çıkan Alvarez'in kontratı 2028 yılında sona erecek.

93 KEZ MİLLİ OLDU
27 yaşındaki Alvarez Meksika formasıyla 93 maça çıktı. Alvarez ülkesi adına 7 gol kaydetti.

