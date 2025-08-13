Devler Ligi’nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu maçlarının sona ermesiyle play-off turundaki eşleşmeler belli oldu. Sırp ekibi Kızılyıldız, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Pafos ile eşleşti. Norveç ekibi Bodo Glimt, Avusturya takımı Sturm Graz ile kozlarını paylaşacak. Celtic'in rakibi Kairat olurken İsviçre takımı Basel de Kopenhag ile eşleşti. Glasgow Rangers ise bu turda Club Brugge ile kozlarını paylaşacak.

İlk maçı evinde 3-0 kazanan Rangers, rövanşta Plzen"e 2-1 kaybetmesine rağmen play-off turuna kaldı.