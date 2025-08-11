Cuesta’da zorunlu opsiyon şartı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Genk'ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Carlos Cuesta performansıyla beklentilerin altında kalmış ve teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla oyuncu satış listesine konulmuştu. Yönetimin, Rus temsilcisi Spartak Moskova ve Brezilya ekibi Vasco da Gama'nın ilgilendiği 26 yaşındaki Kolombiyalı stoper için sadece zorunlu satın alma maddesi içeren kiralama tekliflerini değerlendireceği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı formayla şu ana kadar 9 maçta görev yapan tecrübeli futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.