Tottenham Barış Alper'e kafayı taktı

Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper’in menajeri, yönetim ile görüştü ve İngiliz ekibinin resmi teklifte bulunacağını söyledi

Giriş Tarihi :07 Ağustos 2025
G.Saray'ın milli yıldızı Barış Alper'in menajerinin geçtiğimiz günlerde Galatasaray Yönetimi ile bir araya geldiği öğrenildi. Menajerinin bu görüşmede Barış Alper'e gelen resmi teklifleri dile getirdiği belirtildi. Milli yıldızın temsilcisi, Sarı-Kırmızılılar'a "Tottenham yakın bir zamanda resmi teklifte bulunacak" ifadelerini kullandı. Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Barış Alper Yılmaz için istenen bonservis 35 milyon Euro. Milli yıldız, Redbull'a açıklamalarda bulundu. Barış Alper, "Gerçekten benim için unutulmaz 4 yıl geride kaldı Galatasaray'da. Son 3 yılda şampiyonluklar yaşadım, kupalar kaldırdım. Gurur verici. Ben hayal kurmayı hiç bırakmadım. Hedefim ise her zamanki gibi kupalar kazanmak" şeklinde konuştu.

