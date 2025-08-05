Almeida Trabzon yolcusu

Trabzonspor'da 10 numara bölgesi için yapılan transfer görüşmelerinde sona gelindi. Bordo-Mavililer, Valencia'nın Portekizli yıldızı Andre Almeida'ya kafayı taktı. Bir süredir yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmanın an meselesi olduğu kaydediliyor. 2022- 23 sezonu başında Portekiz ekibi Vitoria'dan 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Valencia'ya transfer olan Almeida, 3 sezonluk İspanya macerasına nokta koyup kariyerinde yeni sayfa açmak istiyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro gösterilen Almeida, La Liga'da çıktığı 86 maçta 4 gol ve 9 asistle oynadı.