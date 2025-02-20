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Cimbom Alkmaar karşısında tarih yazmaya geliyor!

Galatasaray, Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Hollanda ekibini saat 20.45’te Rams Park’ta ağırlayacak. Geçmişte onlarca büyük Avrupa zaferi elde eden Sarı-Kırmızılılar bu akşam tarih defterine yeni bir sayfa eklemek için savaşacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025
Cimbom Alkmaar karşısında tarih yazmaya geliyor!

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    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray bu akşam yeni bir destan yazmak için Rams Park'ın çimlerine çıkacak. Sarı-Kırmızılılar play-off turu ilk maçında deplasmanda 4-1 mağlup olduğu AZ Alkmaar'ı bu kez kendi taraftarı önünde ağırlayacak.

    4 FARKLI GALİBİYET LAZIM
    Rams Park'ta saat 20.45'te başlayacak zorlu maçta İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin yapacak. VAR hakemi ise Darren England olacak. Galatasaray bu akşam 37 yıl sonra yeni bir Neuchatel Xamax zaferi elde etmek için savaşacak.

    Cimbom 1988 yılında, o zamanki adıyla Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda deplasmanda 3-0 yenildiği İsviçre ekibini Ali Sami Yen'de 5-0 mağlup ederek tarih yazmıştı. Okan Buruk'un ekibi bu akşam rakibini 4 farklı yenerse adını son 16 turuna yazdıracak. 3 farklı galibiyetlerde maç uzayacak. Diğer skorlarda ise AZ Alkmaar turu geçen taraf olacak.

    CİMBOM'DA 9 EKSİK VAR
    Zorlu maç öncesi Galatasaray'da eksikler can sıkıyor. Sakatlığı süren Alvaro Morata, Icardi, Jakobs ve Yunus'un yanı sıra, cezalı Kaan Ayhan ile ismi Avrupa listesinde olmayan Frankowski, Maro Lemina, Eren Elmalı ve Ahmed Kutucu takımdaki yerini alamayacak.

    15 YILDIR 4 FARK YOK!
    Bu akşam turu geçmesi için Alkmaar önünde 4 farklı kazanması gereken Galatasaray böyle bir galibiyeti uzun süredir yaşamadı. Sarı-Kırmızılılar son olarak tam 15 yıl önce OFK Belgrad deplasmanında sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Cimbom 2010 sonrası, Avrupa'da hiç 4 farklı kazanamadı.

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