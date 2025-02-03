F.Bahçe’nin 4 topu üst direkten döndü

Fenerbahçe Çaykur Rizespor karşısında zorlanmasına rağmen sahadan 3 puanla galip ayrılmayı başardı. Kanarya ecel terleri döktüğü karşılaşmanın ilk devresini 2-1 geride kapattıktan sonra 2. yarı amansız bir baskı kurdu.

Sarı-Lacivertliler Çaykur Rizespor kalesini abluka altına alırken inanılmaz şekilde 4 top üst direkten döndü. Fenerbahçe'de Dzeko'nun 2, Oğuz ve Talisca'nın ise 1'er şutu üst direkte patladı. Ancak Kanarya bu talihsizliğine rağmen rakibin de 9 kişi kalmasından yararlanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı ve G.Saray'ı takibini sürdürdü.