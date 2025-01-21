İlk 8 için haydi Cimbom! Galatasaray, Dinamo Kiev’i konuk edecek

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Rams Park'ta yapılacak maç, saat 18.30'da başlayacak. Estonyalı hakem Kristo Tohver yöneteceği mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Sarı-Kırmızılı ekip, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 12 puanla haftaya 6. sırada girdi. Kupa 2"de yoluna namağlup devam eden Aslan, son 16 turuna kalmayı 6. hafta maçlarında garantilemişti. Galatasaray, bugünkü karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ilk 8 hedefi için büyük bir adım atmak istiyor. Bilindiği gibi 36 takımlı lig statüsünde ilk 8'e girecek ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Bunu gerçekleştirecek takımlar, playoff oynamadan ciddi bir fikstür avantajını ele alacak.



KİEV'İN PUANI YOK

Ukrayna temsilcisi UEFA Avrupa Ligi'ndeki çıktığı 6 maçı da kaybetti. Kiev bu süreçte 1 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü.