CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Transfer hedefi 18'lik Karim Coulibaly

Fenerbahçe'de transfer gündemi hareketlenirken gözler bu kez Bundesliga'ya çevrildi. Sarı-lacivertliler, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Werder Bremen forması giyen genç oyuncu Karim Coulibaly'yi listesine aldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Fenerbahçe, Werder Bremen'de forma giyen 19 yaşındaki Karim Coulibaly'yi transfer listesine aldı.
  • Alman futbolcu bu sezon Bundesliga'da 22 maçta görev aldı ve 1 gol attı.
  • Ajax ve Borussia Dortmund da Coulibaly'yi takip ediyor.
  • Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile derbi oynayacak.
  • Hamburg altyapısından yetişen Coulibaly, 2024-2025 sezonunun başında Werder Bremen'e transfer olmuştu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki kritik virajda derbiden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Kanarya'da, saha içindeki planlamanın yanı sıra transfer çalışmaları da hız kazandı.

ROTA KARIM COULIBALY

Yeni sezon için daha güçlü ve dinamik bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, genç yeteneklere yöneldi. Sarı-lacivertlilerin gündemine giren son isim Werder Bremen'de forma giyen Karim Coulibaly oldu. 19 yaşındaki Alman futbolcunun, sportif direktör Devin Özek'in transfer listesine eklendiği belirtildi.

BUNDESLIGA PERFORMANSI

Bu sezon Bundesliga'da 22 karşılaşmada görev alan Karim Coulibaly, 1 kez fileleri havalandırdı. Genç yaşına rağmen düzenli süre bulması, Avrupa'daki birçok kulübün dikkatini çekti. Fenerbahçe'nin oyuncu için temaslara başlamaya hazırlandığı ifade ediliyor.

DEV KULÜPLER DE TAKİPTE

Karim Coulibaly için yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Avrupa'nın önemli ekiplerinin de devrede olduğu konuşuluyor. Ajax ve Borussia Dortmund'un da genç futbolcuyu yakından izlediği belirtiliyor. Bu durum, sarı-lacivertlilerin transferde zorlu bir rekabetle karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.

ALTYAPIDAN ZİRVEYE YÜKSELİŞ

Hamburg altyapısında yetişen Karim Coulibaly, 2024-2025 sezonunun başında Werder Bremen'e transfer oldu. Genç oyuncu, kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı ve transfer piyasasının öne çıkan isimlerinden biri haline geldi.

SONRAKİ HABER

ÖNCEKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler