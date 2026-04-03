Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki kritik virajda derbiden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Kanarya'da, saha içindeki planlamanın yanı sıra transfer çalışmaları da hız kazandı.
ROTA KARIM COULIBALY
Yeni sezon için daha güçlü ve dinamik bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, genç yeteneklere yöneldi. Sarı-lacivertlilerin gündemine giren son isim Werder Bremen'de forma giyen Karim Coulibaly oldu. 19 yaşındaki Alman futbolcunun, sportif direktör Devin Özek'in transfer listesine eklendiği belirtildi.
BUNDESLIGA PERFORMANSI
Bu sezon Bundesliga'da 22 karşılaşmada görev alan Karim Coulibaly, 1 kez fileleri havalandırdı. Genç yaşına rağmen düzenli süre bulması, Avrupa'daki birçok kulübün dikkatini çekti. Fenerbahçe'nin oyuncu için temaslara başlamaya hazırlandığı ifade ediliyor.
DEV KULÜPLER DE TAKİPTE
Karim Coulibaly için yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Avrupa'nın önemli ekiplerinin de devrede olduğu konuşuluyor. Ajax ve Borussia Dortmund'un da genç futbolcuyu yakından izlediği belirtiliyor. Bu durum, sarı-lacivertlilerin transferde zorlu bir rekabetle karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.
ALTYAPIDAN ZİRVEYE YÜKSELİŞ
Hamburg altyapısında yetişen Karim Coulibaly, 2024-2025 sezonunun başında Werder Bremen'e transfer oldu. Genç oyuncu, kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı ve transfer piyasasının öne çıkan isimlerinden biri haline geldi.
