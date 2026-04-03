YÖNETİCİLER VE FUTBOLCULARDAN YANDAŞ'A DESTEK Fenerbahçe kulübü başkanı Saadettin Saran , eski başkan Ali Koç ve futbolcular Kerem Aktürkoğlu, Ostar Wolde, Mert Günok, Çağlar Söğüncü, Cenk Tosun, Dorgeles Nene, Mert Müldür, ve aynı soruşturma kapsamında tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Metehan Baltacı ile bazı Fenerbahçeli yöneticiler destek için adliyeye gitti.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Öte yandan duruşma öncesi adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı, duruşma salonunun önüne de çok sayıda polis ekibi geldi.

"PARA GÖNDERDİM AMA NEREYE YATIRILDI BİLMİYORUM"

Mert Hakan Yandaş savunmasında şunları söyledi:

"Öncelikle üstüme atılı suçları kabul etmiyorum. Ben bahis oynamadım, kimseye de oynatmadım. Bahis sitelerine üyeliğim yoktur. Fenerbahçe'yi ne kadar sevdiğimi ve Fenerbahçe'ye zarar vermeyeceğimi bilmenizi isterim. Vergi rekortmeni olmuş biri üç beş bin lira için maçı satar mı? Ben bu dosyaya nasıl geldiğimi, nasıl dahil edildiğimi bilmiyorum. Fenerbahçe'yi ne kadar sevdiğimi herkes biliyor. Ama itibar suikastı yedim. Dosyada gizlilik kararı varken tutukluluğuma dair sevki bile avukatlarımla birlikte sosyal medyadan öğrendim. Ben 9 yaşında rahmetli babama bir söz verdim ve mücadeleme devam edeceğim. 3 kuruş para için onurunu ve şerefini satacak birisi değilim. Ersen abi ile yaklaşık 15 yıl önce sanal medyadan bana mesaj atmasıyla birlikte tanıştım. Ara ara zor dönemler geçirdim ve o da bana hep yardım ederdi, abilik yapardı. Ben de ona aynı şekilde. Aramızdaki para mevzusu da bundan ibarettir. Aramızdaki para trafiği abi kardeş ilişkisiden kaynaklıdır. Ersen abiye para gönderdikten sonra o parayı ne yaptı nereye yatırdı bilmiyorum."

Galatasaraylı Metehan Baltacı da duruşmayı izleyici olarak takip etti

"FENERBAHÇE'NİN ZARAR GÖRECEĞİ BİR ŞEYDEN PARA KAZANMAYI ASLA DÜŞÜNMEDİM"

Ersin Dikmen savunmasında, "Öncelikle ben bir iş insanıyım. Bu dava süresi boyunca sanal medyada birçok kişiden tepki gördüm. Kusura bakmayın ilk kez hakim karşısına çıkıyorum biraz heyecanlıyım. Büyük paralar kazanmak ya da para kazanmak için bahis oynamadım, oynadığım bahisler normal yasal bahislerdir. Ben Fenerbahçe'ye zarar verecek bir şey yapmam. Kupon oynarken kesinlikle Mert Hakan Yandaş'tan bilgi almadım. Fenerbahçe' yi en iyi bilenlerden birisiyim, her oyuncuyu çok iyi tanırım. Ben Fenerbahçe'nin zarar göreceği bir şeyden para kazanmayı asla düşünmedim" dedi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, ʺKaptanımız Mert Hakan Yandaş tahliye olduʺ ifadelerine yer verildi.

TAHLİYE KARARI

Mert Hakan Yandaş ve Ersin Dikmen hakkında tahliye kararı verdi.