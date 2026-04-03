'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş tahliye edildi.Mert Hakan Yandaş tahliye oldu
'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında tutuklanan ve hakkında 17 yıl 10 aya kadar hapis talep edilen Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.
YÖNETİCİLER VE FUTBOLCULARDAN YANDAŞ'A DESTEK
Fenerbahçe kulübü başkanı Saadettin Saran , eski başkan Ali Koç ve futbolcular Kerem Aktürkoğlu, Ostar Wolde, Mert Günok, Çağlar Söğüncü, Cenk Tosun, Dorgeles Nene, Mert Müldür, ve aynı soruşturma kapsamında tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Metehan Baltacı ile bazı Fenerbahçeli yöneticiler destek için adliyeye gitti.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ
Öte yandan duruşma öncesi adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı, duruşma salonunun önüne de çok sayıda polis ekibi geldi.
"PARA GÖNDERDİM AMA NEREYE YATIRILDI BİLMİYORUM"
Mert Hakan Yandaş savunmasında şunları söyledi:
"Öncelikle üstüme atılı suçları kabul etmiyorum. Ben bahis oynamadım, kimseye de oynatmadım. Bahis sitelerine üyeliğim yoktur. Fenerbahçe'yi ne kadar sevdiğimi ve Fenerbahçe'ye zarar vermeyeceğimi bilmenizi isterim. Vergi rekortmeni olmuş biri üç beş bin lira için maçı satar mı? Ben bu dosyaya nasıl geldiğimi, nasıl dahil edildiğimi bilmiyorum. Fenerbahçe'yi ne kadar sevdiğimi herkes biliyor. Ama itibar suikastı yedim. Dosyada gizlilik kararı varken tutukluluğuma dair sevki bile avukatlarımla birlikte sosyal medyadan öğrendim. Ben 9 yaşında rahmetli babama bir söz verdim ve mücadeleme devam edeceğim. 3 kuruş para için onurunu ve şerefini satacak birisi değilim. Ersen abi ile yaklaşık 15 yıl önce sanal medyadan bana mesaj atmasıyla birlikte tanıştım. Ara ara zor dönemler geçirdim ve o da bana hep yardım ederdi, abilik yapardı. Ben de ona aynı şekilde. Aramızdaki para mevzusu da bundan ibarettir. Aramızdaki para trafiği abi kardeş ilişkisiden kaynaklıdır. Ersen abiye para gönderdikten sonra o parayı ne yaptı nereye yatırdı bilmiyorum."
"FENERBAHÇE'NİN ZARAR GÖRECEĞİ BİR ŞEYDEN PARA KAZANMAYI ASLA DÜŞÜNMEDİM"
Ersin Dikmen savunmasında, "Öncelikle ben bir iş insanıyım. Bu dava süresi boyunca sanal medyada birçok kişiden tepki gördüm. Kusura bakmayın ilk kez hakim karşısına çıkıyorum biraz heyecanlıyım. Büyük paralar kazanmak ya da para kazanmak için bahis oynamadım, oynadığım bahisler normal yasal bahislerdir. Ben Fenerbahçe'ye zarar verecek bir şey yapmam. Kupon oynarken kesinlikle Mert Hakan Yandaş'tan bilgi almadım. Fenerbahçe' yi en iyi bilenlerden birisiyim, her oyuncuyu çok iyi tanırım. Ben Fenerbahçe'nin zarar göreceği bir şeyden para kazanmayı asla düşünmedim" dedi.
TAHLİYE KARARI
Mert Hakan Yandaş ve Ersin Dikmen hakkında tahliye kararı verdi.
MERT HAKAN YANDAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA: TAKIMA DÖNMEK İSTİYORUM
Mert Hakan Yandaş tahliye sonrası yaptığı açıklamada, "Yorgunum biraz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Camiamız, kötü gün dostu olduğunu gösterdi. Tüm camiamıza, yanımda olan herkerse sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Bir an önce aileme kavuşmak istiyorum. Çok şükür bitti. Aileme kavuşmak, bir an önce takıma dönüp katkı sağlamak istiyorum. Mutluyum." dedi.
YANDAŞ HAKKINDAKİ İDDİALAR
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "futbolda bahis" soruşturması kapsamında 8 Aralık 2025'te gözaltına alındı
Savcılık, Yandaş'ın Fenerbahçe Kongre üyesi Ersen Dikmen'e 4 Aralık 2021 ile 26 Ekim 2025 tarihleri arasında toplam 4 milyon 453 bin TL para transferi yaparak, bu paralarla yasal bahis siteleri üzerinden özellikle Fenerbahçe maçlarına bahis oynattığını ve dijital incelemelerde kendi takımına ait bahis kupon görsellerinin bulunduğunu tespit etti.
Bu deliller ışığında müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik şike ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla 9 Aralık 2025'te tutuklanan Yandaş hakkında hazırlanan iddianamede 4 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası talep edildi.