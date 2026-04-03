PARK ALANI İŞ MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ İfadede en dikkat çeken başlıklardan biri Özlüce'deki belediye arazileri oldu. Arslan, sosyal donatı ve park alanı olarak görünen bazı taşınmazların belediye uhdesinden çıkarılarak dolaylı biçimde özel kişilere geçirildiğini iddia etti. Bu süreçte, dönemin belediye yönetimi ile bağlantılı isimlerin devrede olduğunu, bazı taşınmazların doğrudan görünmemek için akraba ve yakınlar üzerine kaydedilerek işlem gördüğünü anlattı. Tanığın iddiasına göre, belediyeye ait çok değerli bir alan, nakit bir bedel karşılığı değil, başka taşınmazlarla ve dükkân devirleriyle takasa konu edildi. Arslan, bu kapsamda Mustafa Bozbey'e doğrudan görünmeyecek şekilde dubleks dükkân verildiğini, bu dükkânların da paravan bir şirket üzerine geçirildiğini belirtti. Buna göre söz konusu işyerlerinin fiili sahipliğinin piyasada bilindiği, nitekim kira akışının da bu doğrultuda belirli bir yapı üzerinden yürütüldüğü öne sürüldü.





"SUÇ GELİRLERİNİ AKLAMAK İÇİN PARAVAN ŞİRKETLER KURULDU"



Arslan'ın ifadesinde adı geçen en kritik başlıklardan biri de bazı şirketlerin "paravan" olarak kurulduğu iddiası oldu. Tanık, özellikle SERES Gayrimenkul, VEREV İnşaat ve NOVA İnşaat isimli şirketlerin, rant ilişkilerinde ve taşınmaz devirlerinde ara mekanizma olarak faaliyet gösterdiğini ifade etti.



Bu firmaların görünürde ticari faaliyette bulunduğunu ancak gerçekte bazı taşınmazların bu şirketler üzerinden devredildiğini, böylece hem rüşvetin hem de usulsüz menfaat akışının gizlenmeye çalışıldığını kaydetti.

Arslan'ın ifadeleri doğrultusunda bu şirketlerin irtibatları, ortaklık yapıları ve tapu kayıtları incelendiğinde iddia edilen bağlantıların daha net açığa çıktığı kaydedildi.

TAM 400 KAÇAK DAİRE İLE "ÖRTÜLÜ ÖDENEK" OLUŞTURULDU



Dosyanın en çarpıcı başlığı ise Umut Kent Sitesi'ne ilişkin anlatımlar oldu. H. A., 2017-2020 yılları arasında Nilüfer ilçesi 1381 ada 2 parsel üzerinde inşa edilen projede 400 dairenin kaçak olarak yapıldığını kaydetti. Tanık, bununla da yetinmeyerek, bu projeye göz yumulduğunu, hatta yapım sürecine "örtülü ödenek" ve başka taşınmazlar üzerinden maddi menfaat ve suç geliri elde edildiğini ifade etti.



Arslan'ın beyanına göre, projede yalnızca kaçak daire yapılmadı; sığınak alanları da daireye çevrildi. Yani deprem ve olağanüstü durumlar için ayrılması gereken ortak güvenlik alanları satılabilir bağımsız bölümlere dönüştürülerek piyasaya sürüldü. Bu sayede yalnızca imar ihlali değil, ortak alanların ticari mala çevrilmesi gibi çok daha ağır bir usulsüzlük tablosu ortaya çıktı.