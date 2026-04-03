Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları onaylamadığını, İran'ın bölge ülkelerine mukabelesini de tasvip etmediğimizi, savaşın daha fazla kontrolden çıkmaması için tüm taraflarla barış ve istikrar odaklı temasların sürdüğünü ifade etti.