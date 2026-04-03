Başkan Erdoğan ve Putin arasında İran görüşmesi: Rusya-Ukrayna krizi de masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ve bölgesel konuları kapsamlı şekilde ele aldı. Erdoğan, Türkiye’nin İran’a yönelik saldırıları onaylamadığını vurgulayarak, İran’ın bölge ülkelerine mukabelesini tasvip etmediklerini ifade etti. Savaşın kontrolden çıkmaması için tüm taraflarla barış ve istikrar odaklı temasların sürdüğünü belirtti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları onaylamadığını, İran'ın bölge ülkelerine mukabelesini de tasvip etmediğimizi, savaşın daha fazla kontrolden çıkmaması için tüm taraflarla barış ve istikrar odaklı temasların sürdüğünü ifade etti.

Başkan Erdoğan, Netanyahu Hükümeti'nin bölge genelindeki saldırgan politikalarının önünün alınması gerektiğini, İsrail'in Kudüs'ün statüsünün aşındırılmasına yönelik adımlarına müsaade edilemeyeceğini belirtti.

Başkan Erdoğan, Suriye'deki son durumu yakından takip ettiğini, Suriye'de istikrarı güçlendirecek her adımın Türkiye ve Rusya'nın ortak menfaatine olduğunu, buradaki kazanımların riske atılmamasının önemini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının barışla neticelenmesi için Türkiye'nin arayışlarının sekteye uğratılmamasının önemli olduğunu, Türkiye'nin tüm taraflara gerilimi tırmandıracak adımlardan uzak durmalarını tavsiye ettiğini, Karadeniz'deki sivil gemilere saldırıların istikrar ortamına zarar verdiğini, İran savaşının Rusya-Ukrayna krizinde yeni çatışma alanları oluşturmaması gerektiğini belirtti.

