Fenerbahçe, yaz transfer dönemi planlamasında hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetim, AS Roma forması giyen Paulo Dybala için girişimlere başladı.
TEKLİF DETAYI NETLEŞTİ
Fenerbahçe'nin, 32 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temas kurarak Roma'daki mevcut maaşını karşılamaya hazır olduğunu ilettiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin ayrıca imza parası ödemeyi de teklif ettiği belirtildi. Yıllık yaklaşık 8 milyon euro kazanan Dybala'nın, farklı kulüplerin de radarında olduğu ifade ediliyor.
ÇOK YÖNLÜ HÜCUM OPSİYONU
Forvet arkası başta olmak üzere santrfor ve sağ kanatta da görev yapabilen Dybala, hücum hattında çok yönlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu özellikleri, oyuncuyu transfer listesinde üst sıralara taşıyor.
İTALYA KARİYERİ
2012 yılından bu yana İtalya'da forma giyen Arjantinli futbolcu, Roma'nın yanı sıra Juventus ve Palermo takımlarında görev aldı. Kariyerinde 13 kupa kazanan Dybala, bu başarıların büyük bölümünü Juventus formasıyla elde etti.
SEZON PERFORMANSI
Roma'da bu sezon teknik direktör Gian Piero Gasperini döneminde rotasyonda kalan Dybala, 22 maçta 1295 dakika süre aldı. Arjantinli oyuncu bu süreçte 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
