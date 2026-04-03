Fenerbahçe, yaz transfer dönemi planlamasında hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetim, AS Roma forması giyen Paulo Dybala için girişimlere başladı. TEKLİF DETAYI NETLEŞTİ Fenerbahçe'nin, 32 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temas kurarak Roma'daki mevcut maaşını karşılamaya hazır olduğunu ilettiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin ayrıca imza parası ödemeyi de teklif ettiği belirtildi. Yıllık yaklaşık 8 milyon euro kazanan Dybala'nın, farklı kulüplerin de radarında olduğu ifade ediliyor.



ÇOK YÖNLÜ HÜCUM OPSİYONU Forvet arkası başta olmak üzere santrfor ve sağ kanatta da görev yapabilen Dybala, hücum hattında çok yönlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu özellikleri, oyuncuyu transfer listesinde üst sıralara taşıyor.