29 yaşındaki savunmacı, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Barcelona'da savunmada daha genç isimlere yönelme düşüncesi öne çıkarken, Christensen'in de ayrılık ihtimali güç kazandı.

Galatasaray, tecrübeli stoper için cazip bir teklif hazırlığı içinde bulunuyor. Sarı-kırmızılıların transfer yarışında öne çıkan kulüpler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

17 MAÇTA OYNADI

Andreas Christensen, bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 17 karşılaşmada görev yaptı. Toplam 515 dakika sahada kalan Danimarkalı futbolcu, 1 gol atarken 1 de sarı kart gördü. 29 yaşındaki stoperin Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre Christensen'in güncel piyasa değeri 9 milyon euro.