Barcelona'dan Galatasaray'a transfer! Stoperde yeni hedef Andreas Christensen

Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasında savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Barcelona forması giyen Andreas Christensen için harekete geçti.

  • Galatasaray, Barcelona'da forma giyen 29 yaşındaki Danimarkalı stoper Andreas Christensen'i yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için çalışma başlattı.
  • Barcelona, savunmada genç isimlere yönelmeyi planladığı için Christensen ile yeni sözleşme konusunda isteksiz davranıyor.
  • Christensen bu sezon sakatlıklar nedeniyle Barcelona'da sadece 17 maçta 515 dakika forma giyebildi.
  • Galatasaray, tecrübeli savunmacı için cazip bir teklif hazırlığı içinde bulunuyor.
  • Christensen'in Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor ve güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun transfer planlamasını sürdürüyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılarda yaz döneminde savunmaya yapılacak takviye için sürpriz bir isim öne çıktı.

ROTA CHRISTENSEN

Galatasaray'ın transfer gündemindeki isim Andreas Christensen oldu. Barcelona'da forma giyen Danimarkalı stoper, sarı-kırmızılıların savunma listesinde üst sıralara çıktı.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Barcelona cephesinde Andreas Christensen ile yeni sözleşme konusunda sıcak bir yaklaşım bulunmuyor. Katalan ekibinde savunma hattında yeni bir yapılanma planlanırken, tecrübeli oyuncunun geleceği de belirsizliğini koruyor.

GÖZDEN DÜŞTÜ

29 yaşındaki savunmacı, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Barcelona'da savunmada daha genç isimlere yönelme düşüncesi öne çıkarken, Christensen'in de ayrılık ihtimali güç kazandı.

G.SARAY DEVREDE

Galatasaray, tecrübeli stoper için cazip bir teklif hazırlığı içinde bulunuyor. Sarı-kırmızılıların transfer yarışında öne çıkan kulüpler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

17 MAÇTA OYNADI

Andreas Christensen, bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 17 karşılaşmada görev yaptı. Toplam 515 dakika sahada kalan Danimarkalı futbolcu, 1 gol atarken 1 de sarı kart gördü. 29 yaşındaki stoperin Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre Christensen'in güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

