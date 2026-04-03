Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun transfer planlamasını sürdürüyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılarda yaz döneminde savunmaya yapılacak takviye için sürpriz bir isim öne çıktı.
ROTA CHRISTENSEN
Galatasaray'ın transfer gündemindeki isim Andreas Christensen oldu. Barcelona'da forma giyen Danimarkalı stoper, sarı-kırmızılıların savunma listesinde üst sıralara çıktı.
KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Barcelona cephesinde Andreas Christensen ile yeni sözleşme konusunda sıcak bir yaklaşım bulunmuyor. Katalan ekibinde savunma hattında yeni bir yapılanma planlanırken, tecrübeli oyuncunun geleceği de belirsizliğini koruyor.
GÖZDEN DÜŞTÜ
29 yaşındaki savunmacı, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Barcelona'da savunmada daha genç isimlere yönelme düşüncesi öne çıkarken, Christensen'in de ayrılık ihtimali güç kazandı.
G.SARAY DEVREDE
Galatasaray, tecrübeli stoper için cazip bir teklif hazırlığı içinde bulunuyor. Sarı-kırmızılıların transfer yarışında öne çıkan kulüpler arasında yer aldığı ifade ediliyor.
17 MAÇTA OYNADI
Andreas Christensen, bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 17 karşılaşmada görev yaptı. Toplam 515 dakika sahada kalan Danimarkalı futbolcu, 1 gol atarken 1 de sarı kart gördü. 29 yaşındaki stoperin Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre Christensen'in güncel piyasa değeri 9 milyon euro.