188 dakikaya 261 milyon lira

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho bu sezon bazı futbolcuların adeta yüzüne bile bakmadı. Ancak bu isimlerin kulübe çok ciddi maaş yüklerinin olması can sıkıcı bir durum ortaya çıkarıyor. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen isimlerden olan ve 1.1 milyon Euro maaş ödenen Oğuz Aydın şu ana kadar sadece 22 dakika forma giydi. Beşiktaş'tan flaş bir şekilde bedelsiz olarak alınan ve 1.5 milyon Euro garanti ücret ödenen Cenk Tosun 58 dakika sahada kalabildi. 1 milyon Euro maaşı olan Levent Mercan hiçbir maçta süre alamadı. Biraz da mecburen takımda kalabilen Cengiz Ünder ise 3.5 milyon Euro'luk maaşına karşın yalnızca 99 dakika forma giydi. Söz konusu futbolcuların yıllık maaşı toplam 7.1 milyon Euro (Yaklaşık 261 milyon lira) gibi yüksek bir rakamı buluyor. Bu kadar astronomik bir rakama rağmen bu oyuncular henüz gol veya asist katkısı da gelmedi. Bu durum da Sarı-Lacivertli camiada daha şimdiden eleştiri konusu olmaya yetti.

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