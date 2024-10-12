Sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta Brad Friedel devreye girdi

Beşiktaş sol bek pozisyonu için Amerikalı George Bello'yu gündemine aldı. Avusturya takımı LASK'ta oynayan genç futbolcu, yaşına rağmen potansiyeliyle dikkat çekiyor. Hem sol bekte, hem de hücumda etkili olan oyuncu, kariyeriyle iyi bir profil çiziyor. Kartal'ın bu pozisyondaki rekabeti takım içinde de yükseltmesi bekleniyor.

Ayrıca milli futbolcunun uluslararası tecrübesi de Siyah-Beyazlı takıma farklı bir boyut katabilir. George Bello'nun piyasa değeri ise 2 milyon Euro olarak göze çarpıyor. 22 yaşındaki ismi, Beşiktaş'ın futbol danışmanı Brad Friedel'ın istediği öne sürüldü. Bunun nedeninin ise tecrübeli futbol adamının vatandaşını takımda görmek istemesi olarak aktarıldı. Van Bronckhorst geçtiğimiz yaz transfer döneminden beri sol bek pozisyonuna takviye istiyor. Hollandalı hocanın bu isteği doğrultusunda Ocak ayında harekete geçilecek. Öte yandan Kartal'ın sol bek transferi yapmayı planlaması önemli bir adım olabilir. Kulüp, potansiyel olarak genç ve dinamik oyuncular arayışında.