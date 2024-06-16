Chamberlain Ada’ya dönebilir

Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberde bu sezon Premier Lig'e veda eden Sheffield United'ın 30 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. Haberde Beşiktaş'ın da oyuncuyu yüksek maliyetinden dolayı satmaya sıcak baktığı detayı da yer aldı. İngiliz ekibinin kısa süre içerisinde bir teklif yapabileceği de belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 30 maça çıkan tecrübeli futbolcu 4 gol, 1 asiste imza attı.

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