Yeniden Eurovision’a gidiyor!

Geçtiğimiz gün yayınladığı yeni klibi 'Mecbursun'da direkt göze çarpan estetikleriyle gündeme oturan Sertab Erener'in, klipteki değişimi ise sevenlerini şaşkına çevirmişti. Erener şimdi ise 2003'te 167 puanla (Belçika 165 puan, Rusya 164 puan) şampiyonluk kazandığı Eurovision Müzik Yarışması'nda yıllar sonra yeniden yer almaya hazırlanıyor.

MİSAFİR OLACAK!

İsveç'in Malmö şehrinde gerçekleşecek yarışmada, eski Eurovision yıldızları da yarı finallerde şarkı söyleyecek. 7 Mayıs'taki birinci yarı finalin konuğu, İsveçli popçu Benjamin Ingrosso olacak.9 Mayıs Perşembe akşamındaki ikinci yarı finale ise daha önce Eurovision'da birincilik kazanan kadın sanatçılar misafir olacak. Gecede Sertab Erener, Everyway That I Can şarkısını seslendirecek.