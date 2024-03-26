Osayi Samuel sessizliğini bozdu: Bu nasıl nefsi müdafaa olmaz

Osayi Samuel sessizliğini bozdu. Nijeryalı yıldız, "Bazı insanlar yaptıklarımın nefsi müdafaa olmadığını söylüyor. Biri size elinde bir bıçakla geliyorsa, bu nasıl nefsi müdafaa olmaz? Tribünlerden çıkıp sahaya geliyorlar. Sadece takımımı ve arkadaşlarımı savunmak zorundaydım. Çok korkutucuydu. Takım arkadaşlarımın birçoğu soyunma odasına kesikler ve morluklarla geliyordu" diye konuştu. Nijeryalı yıldız, "Bir futbol sahasında bu nasıl mümkün olabilir, asla anlayamıyorum. Bazı takım arkadaşlarımın çok korktukları gözlerinden okunuyordu. Ben, sadece takımımı savunmak zorundaydım. Yaptığım sadece buydu" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN