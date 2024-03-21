Aslan’ın Jhon Arias aşkı: Menajeri Galatasaray’ın ilgilendiğini duyurdu

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı kulübün daha önce de gündemine gelen Brezilya Serie A takımlarından Fluminense'de forma giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Jhon Arias için yeniden devreye girdiği ve oyuncuya teklif yaptığı ortaya çıktı.

Yıldız futbolcunun menajeri Alex Viveros da dün yaptığı açıklamada, "Jhon Arias ocak ayında Zenit'in teklifini reddetmişti. Şu anda Galatasaray'dan ve Sevilla'dan teklif ler var.

Ayrıca Fransa ve İtalya'daki takımlardan da ilgi söz konusu" ifadelerini kullandı. Brezilya ekibinin Galatasaray'ın yaptığı teklife henüz yanıt vermediği öğrenildi. Ancak Galatasaray'ın, Okan Buruk'un da transferine onay verdiği Arias için görüşmelerini sürdüreceği ifade edildi. Bu sezon 12 maçta sahaya çıkan yıldız oyuncu, söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 1 asiste imza attı. Arias'ın kontratı ise 2026 yılında sona erecek.