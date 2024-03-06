Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kurayla 8 bin işçi alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İŞKUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içerisinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız" dedi. Bakanlığın 27 bin personel alımına ilişkin ÖSYM yerleştirme sonuçlarının da açıklandığını hatırlatan Bakan Koca, "Sözleşmeli pozisyonlara 27 bin çalışma arkadaşımızın herhangi bir mülakat süreci olmadan atamaları yapıldı. Yeni çalışma arkadaşlarımız inşallah en kısa sürede atama süreçleri tamamlanarak görevlerine başlayacak ve bize güç verecekler" ifadelerini kullandı.

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