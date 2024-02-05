Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Oyun olarak yenilmedik"

Derbinin ardından konuşan Abdullah Avcı, "Son haftalardaki en iyi oyunumuzdu" dedi. Ayrıca Avcı, "Topa sahip olduk. 2 oyuncumuzun dönmesi bile fark etti. Final paslarında biraz acele ettik. Oyun olarak yenilmedik ama skor olarak geride kaldık. Hakemler hakkında konuşmayı sevmem. 4'ü 5'i geçmez. Ama Bardhi'nin pozisyonu hakkında açıklama bekliyorum" ifadelerini kullandı.



İŞTE OLAY POZİSYON

Karşılaşma golsüz devam ederken Svensson'un Bardhi'yi formasından çektiği görüldü. Bu pozisyon sosyal medyada yoğun tartışma konusu oldu. Bordo-Mavili taraftarlar Arda Kardeşler'e büyük tepki gösterdi.

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