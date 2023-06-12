Bu ay başvurana hesaplı emeklilik

Asgari ücrete yapılacak ara zam, bazı gelirlerin yanı sıra ödemelere de yansıyacak. Primlerin yanı sıra borçlanma ve ihya için yapılacak ödemeler de artacak. Bu nedenle hesaplı borçlanma ya da ihya planlayanların bu ay sonuna kadar başvurması gerekecek.

DOĞUM VE ASKERLİK

Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücretle hesaplanıyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. Şimdi borçlanma yapan, her gün için en az 106,75 lira ödüyor. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 3 bin 202 lira 56 kuruş. 1 çocuk için 2 yıllık borçlanma yapılırsa en az 76 bin 861, 18 aylık askerlik borçlanması için de en az 57 bin 646 lira ödeniyor. Asgari ücret yüzde 20 artarsa en düşük borçlanma tutarı günlük 128,10, aylık 3 bin 843, 18 aylık 69 bin 175, 2 yıllık 92 bin 233 liraya yükselecek. Bir aylık borçlanmada yaklaşık 640,50, 18 aylıkta 11 bin 529, 24 aylıkta 15 bin 372 lira fark ortaya çıkacak. 1 aylık borçlanma asgari ücret yüzde 30 artarsa 4 bin 163, yüzde 40 artarsa 4 bin 483 lira olacak.

GURBETÇİ NE VERİR?

Yurt dışı borçlanmasında da tutar yeni asgari ücretle artacak. Halen yurt dışı borçlanması yapanlar 1 ay için en az 4 bin 503 lira ödüyor. Bu tutar örneğin asgari ücret yüzde 20 zamlanırsa 5 bin 404, yüzde 30 artarsa 5 bin 854, yüzde 40 artarsa 6 bin 305 liraya yükselecek.

İHYAYA YENİ TARİFE

Bağ-Kur'luların ihyada ödeyeceği para da artacak. Şimdi ihya talebinde bulunan kişi 1 aylık ihya için 3 bin 452 lira ödüyor. Bu tutar da asgari ücret örneğin yüzde 20 artarsa 4 bin 143, yüzde 30 zamlanırsa 4 bin 488, yüzde 40 yükselirse 4 bin 833 liraya ulaşacak.



ÖDEME DE BU AY MI OLACAK?

Asgari ücretteki artıştan etkilenmeden borçlanma ve ihya işlemi yapmak için Haziran ayı sonuna kadar SGK'ya başvuruda bulunmak yeterli olacak.

Başvurunun ardından SGK'dan ödemeye ilişkin tebligat gelecek. Bu tarihten itibaren de borçlanma tutarının 1 ay, ihyanın ise 3 ay içerisinde yatırılması gerekecek.

Çığıl ÖN YENER