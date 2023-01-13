MİLYONLARA YENİ MAAŞ

OCAK, tüm memurlar ve emekliler için zam ayı oldu. Zam oranı mevzuata göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde 15.40, memur emeklilerinde yüzde 16.48 çıkarken, refah payı düzenlemesiyle yüzde 30'a çıkartıldı. Taban emekli aylığı ödemesi de 3 bin 500 liradan yüzde 57'yi aşan artışla 5 bin 500 liraya yükseltildi. Ek iyileştirmelerin yolunu açan düzenleme Meclis'ten geçti. Peki şimdi süreç nasıl ilerleyecek? Yeni maaşlar nasıl hesaplanacak?



■ Emeklilerin yeni maaşları nasıl hesaplanacak?

Ek iyileştirmeler bu aydan itibaren geçerli olacak. Önce tüm maaşlara yüzde 30 zam oranı yansıtılacak. Her ay verilen ve maaşın yüzde 4'ü (4 bin 66 liranın altındaki aylıklar için yüzde 5) oranındaki ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplanarak ödenecek. Örneğin; 8 bin lira maaşı olan emekliye 320 lira da ek ödeme olmak üzere 8 bin 320 lira veriliyordu. Şimdi emeklinin yeni aylığı yüzde 30 zamla 10 bin 400 lira oldu. Bu aylık üzerinden de aylık 416 lira ek ödeme verilecek. Toplam ödeme 10 bin 816 lira olacak.



■ Zam oranı 5 bin 500 liranın üzerine mi eklenecek?

Önce yüzde 30 zam oranı yansıtılacak. 5 bin 500 lira formülü, zam sonrası ortaya çıkan aylık 5 bin 500 liranın altında kalıyorsa devreye girecek.

■ Ayda 4 bin lira alıyordum. Taban aylık düzenlemesinden yararlanacak mıyım?

4 bin liralık ödeme yüzde 30 zam yansıtılınca 5 bin 200 liraya yükselecek. Çıkan rakam 5 bin 500 liranın altında olduğu için aylık 300 lira da ilave ödeme yapılacak.



■ Ek ödeme dahil 5 bin lira olan maaş ne şekilde artacak?

5 bin liraya yüzde 30 artış uygulanacak. Yeni maaş 6 bin 500 lira olacak. 5 bin 500 liralık taban aylık tutarının üzerine çıkıldığı için ekstra bir artış yapılmayacak.



■ Dul ve yetim maaşları ne kadar artacak?

5 bin 500 lira düzenlemesi onlara nasıl yansıyacak? Ölüm aylıklarına da yüzde 30 oranında zam yansıtılacak. 5 bin 500 lira olan taban emekli aylığından dul veya yetim aylığı alanlar hisseleri oranında yararlanacak. Örneğin; yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 2 bin 750, yüzde 75 hissesi olanın ölüm aylığı da 4 bin 125 liradan az olamayacak. Yüzde 25 oranında ölüm aylığı alan çocuğa ise bin 375 liradan az ödeme yapılamayacak. Aylıklara yüzde 30 zam oranı yansıtılacak. Ortaya çıkan aylık, hisseye göre olan taban aylıktan az ise ilave ödeme yapılacak. Örneğin; yüzde 50 oranında ölüm aylığı alan ve eline 2 bin lira geçen kişiye, önce yüzde 30 zam (2.000 TL x % 30) yansıtılacak. 2 bin 600 liralık aylık ödemesi 150 lira ilave ödemeyle 2 bin 750 liraya tamamlanacak.



AYIN 15'İNDE BAŞLIYOR

REFAH payı ve taban aylık ödemeleri bu aya yetişti. Memurlar zamlı aylıklarını 14 günlük zam farklarıyla birlikte ayın 15'inde hesabında görecek. SSK emeklileri 17-26, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta zammın yansıtıldığı aylıklarını alacak. Memur emeklilerine ise zam farkı verilecek.

MECLIS'TEN geçen yasayla asgari ücret desteği de yükseltilecek. İşverenlere sağlanan asgari ücret desteği Haziran'a kadar uzatılacak ve işçi başına 100 liradan 400 liraya çıkarılacak.



ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTTI

Memur ve emekli maaşlarındaki artışların etkisi geniş olacak. Pek çok sosyal destek ödemesi memur maaş katsayısındaki yüzde 30 artıştan etkilenecek. 65 yaş aylığı bin 997, evde bakım aylığı 4 bin 336, engelli aylığı bin 594-2 bin 392, SED desteği bin 648-3 bin 708 lira aralığına yükselecek. Kıdem tazminatı tavanı da artacak. Yüzde 30 zam, EYT'lilerin emekli aylıklarına da yansıyacak. Yine EYT'lilere de 5 bin 500 liradan az emekli aylığı ödemesi yapılmayacak.



EYT'LİLERE, SOSYAL YARDIMLARA YANSIYACAK

■ Aylığım ek ödeme dahil 2.905,72 liraydı. Ama hesabıma 3 bin 500 lira yatırılıyordu. Yeni aylığım 3 bin 500 liradan mı hesaplanacak?

Yüzde 30 zam oranı kök maaşınız olan 2 bin 905 liraya yansıtılacak. Yeni maaşınız 3 bin 777 lira 44 kuruşa çıkacak. Bu tutar yeni taban aylık olan 5 bin 500 liranın altında olduğu için aylık bin 722 lira 56 kuruş ilave ödeme yapılacak. Ödemeniz 5 bin 500 liraya tamamlanacak.



Ocak ayı zam oranının yansıtılmasının ardından ek ödeme dahil aylığı 5 bin 500 liranın altında olan emeklileri kapsıyor. Bu aylıklar 5 bin 500 liraya tamamlanarak