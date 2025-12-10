Beşiktaş'ta derbi gündemi!

Süper Lig'de istemediği bir noktada olan ve zirveden 11 puan geride duran Beşiktaş'ta gözler dev derbilere çevrildi. Ligin 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk haftasında da 23-25 Aralık tarihleri arasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Siyah-beyazlılar ligdeki kötü gidişatın ardından söz konusu iki derbide oynayacağı karşılaşmalardan galip ayrılarak yeni bir sayfa açmayı planlıyor.



İKİ DERBİ DE DEPLASMANDA



Son dönemde taraftarlarını da çok üzen siyah-beyazlılar, ezeli rakiplerine karşı alacağı galibiyetlerle yeniden düzlüğe çıkmanın hesaplarını yapıyor. Sergen Yalçın ve ekibi, iki derbinin de deplasmanda oynanacak olmasına karşın tamamen galibiyete odaklanmış durumda. Daha önce Beşiktaş'ın bu tip maçlardan zaferlerle ayrıldığını sıklıkla anımsatan Sergen Yalçın, galibiyetten başka bir seçenek düşünmüyor. Kartal, iki hafta içerisinde iki maçtan 3 puan almayı hesaplıyor.