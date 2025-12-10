Anadolu Efes Pablo Laso ile anlaştı!

Geçtiğimiz günlerde Başantrenör Igor Kokoskov ile yolların ayrıldığını açıklayan Anadolu Efes, İspanyol başantrenör Pablo Laso ile 30 Haziran 2027'ye kadar sürecek sözleşme için anlaşma sağladı.



İKİ KEZ EUROLEAGUE ŞAMPİYONU



Modern EuroLeague tarihinin en başarılı koçlarından biri olarak kabul edilen Pablo Laso, 2015 ve 2018 yıllarında Real Madrid ile iki EuroLeague şampiyonluğu elde ederek kulübün Avrupa'daki en parlak dönemlerinden birini yaşattı.



Laso, 2011–2022 yılları arasında görev yaptığı Real Madrid'de altı İspanya Ligi şampiyonluğu ve altı İspanya Kupası kazandı.

