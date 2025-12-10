Sergio Ramos için Manchester United iddiası!





AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR



İspanyol yıldız, geçtiğimiz sezon güçlü bir performans sergilediği Monterrey'den ayrılmıştı. Meksika ekibi sözleşme uzatmak istese de 39 yaşındaki Ramos, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini açıkça belirtmişti.



Efsane savunmacının şu anda farklı seçenekleri değerlendirdiği, Premier League ihtimalinin de masada olduğu ifade ediliyor. Manchester United ile görüşmelerin başladığı ancak henüz sürecin çok erken aşamada olduğu, taraflar arasında bir anlaşmanın sağlanmadığı bildirildi.

