PODCAST CANLI YAYIN

Sergio Ramos için Manchester United iddiası!

Manchester United'ın Monterrey'den ayrılan 39 yaşındaki Sergio Ramos'a teklif yaptığı öne sürüldü.

Giriş Tarihi:
Sergio Ramos için Manchester United iddiası!
Meksika ekibi Monterrey'den ayrılan Sergio Ramos için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

MANCHESTER UNITED TEKLİF İLETTİ

Cadena SER'in haberine göre Manchester United, Ocak ayı transfer döneminde tecrübeli stoper Sergio Ramos'u kadrosuna katmak için resmi teklifini iletti.



AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

İspanyol yıldız, geçtiğimiz sezon güçlü bir performans sergilediği Monterrey'den ayrılmıştı. Meksika ekibi sözleşme uzatmak istese de 39 yaşındaki Ramos, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini açıkça belirtmişti.

Efsane savunmacının şu anda farklı seçenekleri değerlendirdiği, Premier League ihtimalinin de masada olduğu ifade ediliyor. Manchester United ile görüşmelerin başladığı ancak henüz sürecin çok erken aşamada olduğu, taraflar arasında bir anlaşmanın sağlanmadığı bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
CHP ve 'SİSTEM'in medyasında "TAKVİM" hazımsızlığı! Hasan Ufuk Çakır röportajı ayarlarını kaçırdı: İsmail Saymaz fondaşlıkla mı övünüyor?
Takas Bank
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter sorguda! Gözaltı sayısı 4'e yükseldi | Bavullarla kameraya yakalandılar
Başkan Erdoğan'dan "İnsan Hakları Günü" mesajında "Terörsüz Türkiye"ve "Gazze" vurgusu: Kararlıyız, sabırlıyız, samimiyiz
Adliye soygununda gözaltı sayısı 13'e çıktı!
Türk Telekom
30 yıllık hayalde somut aşama! Enerjide oyun değiştirici hamle: Hazar üzerinden Türkiye'ye doğal gaz
Hasan Ufuk Çakır'dan CHP'ye yeni bomba: Ali Mahir Başarır'dan girdi Ekosistem'den çıktı
154 milyonluk adliye soygunu nasıl gerçekleşti? Merak edilen o emanet deposuna ilk kez A Haber girdi
Emekli zammında %12,49 tahmini: Kök maaşta 2 formül devrede! En düşük aylık 18.898 TL olabilir
D&R
Mert Hakan Yandaş’ın arkadaşı Dikmen’in "İsmail Yüksek sarı kart görür" bahsi 90+8'de tuttu!
Mossad Direktörü Aksa Tufanı’ndan işte böyle kaçmış! İsrailliler bile dalga geçiyor
Paramount-Netflix savaşı: İkisi de İsrail’in aparatı! Warner Bross ihalesinin arka planı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy gözaltında
CHP medyası yangın yeri: Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar arasındaki kavga büyüyor!
Asgari ücrette zam masası kuruluyor! En güçlü senaryo 28 bin lira
Kar yağışı haritası değişti: O illerde 20 CM'ye ulaşacak! İstanbul ve Ankara için yeni senaryo
Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun abisine bakın: İki yakışıklı yan yana