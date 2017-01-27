Maas’lı eleman

Can Dündar, kalemini haber için değil ülkesini karalamak için kullandı! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı! Almanya’ya kaçtı! Şimdi de Adalet Bakanı Heiko Maas tarafından adli yıl töreninde ağırlandı! Türkiye’ye hakaretler yağdırdı. Onu dinleyen Almanlar’ın hepsi ise ayağa kalkıp hainliğe katıldı!
Önce belgesellere sarıldı! Ardından gazeteciliğe merak sardı! Ancak asıl işi vatanınısatmaktı. Gazetecilik dışında her şeyi yaptı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün emrinden çıkmadı. Çalıştığı Cumhuriyet gazetesinde devleti karalayan haberler yaptı. Casuslukla suçlandı. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak o Almanya'ya kaçtı. Almanya, Can Dündar'ı bağrına bastı! Hatta ona geçici pasaport çıkarttı. Dündar bununla da kalmadı. Berlin'de bir haber portalı açıp yine yalanlar hazırladı.
HAYRANLARI BİTMİYOR
Dündar'ın yanında Hayko Bağdat ile Markus Grill ve David Schraven adlıiki Alman da vardı. Tüm bu hainlikdevam ederken Can lobisi yine büyükbir skandala imza attı. AlmanyaAdalet Bakanı Heiko Maas, Dündar'ıadli yılın açılış törenine çağırdı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Adalet Bakanı Heiko Maas bu davet için gerekçe olarak da "Türkiye'de demokrasive basın özgürlüğüne verdiği önemiçin Dündar'ı çağırdım" yalanını attı. Dündar da koşa koşa önceki gün bu davete katıldı. Mikrofonu eline aldı. Ülkesini karaladı.
Kendi ülkesinde adaletten kaçan Can Dündar, Alman Adalet Bakanı'nın koruması altına girdi.
BÜYÜK ACI YAŞIYORMUŞ
Alman savcıları, hakimleri ve avukatları ise Dündar'ın bu açıklamalarını ayakta dinleyip ihanete katıldı. Dündar ise sosyal medyada cirit atıp "Almanya AdaletBakanı Heiko Maas'ın davetiyle adliyıl açılış töreninde konuştum. Almanhukukçulara adaletsiz kalmanınacısını anlattım" şeklinde küstah açıklamalar yaptı. Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas'ın gazeteci Can Dündar'ı yeni yıl resepsiyonuna konuşmacı olarak davet etmesi ise Türkiye'nin sert tepkisine yol açtı. Ankara diplomatik girişimdebulunarak duyulan rahatsızlığı Almanmakamlarıyla paylaştı.
Heiko Maas, Türkiye'yi yerden yere vuran Can Dündar'ı böyle tebrik etti.
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içimideki irlandalılar. allah kahretsin bu vatan hainlerini
Huylu huyundan vazgecmez,gecemez,Ilerde tarih onu Vatan satanlar sayfasina ebedi olarak oturtacak.,Bir zamanlar cocukken kasabaya tatile gitmistim,essege bindim, baga dedeme goturuyorum, essek yaridan az uzakta kene isirmasi sonucu beni sirtindan atti kacti,kalktim pesine takildim,essek CAN gibi yapiyordu,duruyor ben yaklasinca az ileri kaciyor bana alayli alayli siritiyordu,velhasil ben yakalayamadim ama koylulerden biri yakalamis dedeme getirmisti,Hic unutmam dedem(rahmetli) Seni HIYANEEET kacarsin haa deyip kicina iki degnek vurunca essek hala bana siritiyordu,,,,.:)
Biz bu finoyu sokağa bıraktık, Almanya üzerinde tasması var diye sahiplendi, artık istemiyoruz, istedikleri yerde kemik atar şirinlik yaptuırır dilediklerince severler, bundan sonra bize ne?
Bunlar bizi Gazaya getirmek istiyor,bizi kendillerini Sandilar galiba,bunlar Türk Milletini taniyamamis.
Cumuhrbaskanim 1973 de Almanyada Dogdum Bize cok cektidiler, Nasil,da Olur Almanya böyle bir adama Dündar gibine ,oyunun aciklamasi bizi gaza getirmek,cok yaptilar.Yunanistana kacan Askerler de geri vermelleri lasim,demeki bizde Baska ülkede Insanlari Öldürsek Baska devlette kacip ,oh oh iyimis böyle Politik. Ne Mantiha ne de Kafa havasisina siydiramiyorum!
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