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Maas’lı eleman

, kalemini haber için değil ülkesini karalamak için kullandı! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı! ’ya kaçtı! Şimdi de tarafından adli yıl töreninde ağırlandı! Türkiye’ye hakaretler yağdırdı. Onu dinleyen Almanlar’ın hepsi ise ayağa kalkıp hainliğe katıldı!

Maas’lı eleman
Önce belgesellere sarıldı! Ardından gazeteciliğe merak sardı! Ancak asıl işi vatanını satmaktı. Gazetecilik dışında her şeyi yaptı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün emrinden çıkmadı. Çalıştığı Cumhuriyet gazetesinde devleti karalayan haberler yaptı. Casuslukla suçlandı. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak o 'ya kaçtı. Almanya, 'ı bağrına bastı! Hatta ona geçici pasaport çıkarttı. Dündar bununla da kalmadı. Berlin'de bir haber portalı açıp yine yalanlar hazırladı.

HAYRANLARI BİTMİYOR
Dündar'ın yanında Hayko Bağdat ile Markus Grill ve David Schraven adlı iki Alman da vardı. Tüm bu hainlik devam ederken Can lobisi yine büyük bir skandala imza attı. Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, Dündar'ı adli yılın açılış törenine çağırdı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) bu davet için gerekçe olarak da "Türkiye'de demokrasi ve basın özgürlüğüne verdiği önem için Dündar'ı çağırdım" yalanını attı. Dündar da koşa koşa önceki gün bu davete katıldı. Mikrofonu eline aldı. Ülkesini karaladı.


Kendi ülkesinde adaletten kaçan Can Dündar, Alman Adalet Bakanı'nın koruması altına girdi.

BÜYÜK ACI YAŞIYORMUŞ
Alman savcıları, hakimleri ve avukatları ise Dündar'ın bu açıklamalarını ayakta dinleyip ihanete katıldı. Dündar ise sosyal medyada cirit atıp "Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas'ın davetiyle adli yıl açılış töreninde konuştum. Alman hukukçulara adaletsiz kalmanın acısını anlattım" şeklinde küstah açıklamalar yaptı. Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas'ın gazeteci Can Dündar'ı yeni yıl resepsiyonuna konuşmacı olarak davet etmesi ise Türkiye'nin sert tepkisine yol açtı. Ankara diplomatik girişimde bulunarak duyulan rahatsızlığı Alman makamlarıyla paylaştı.


Heiko Maas, Türkiye'yi yerden yere vuran Can Dündar'ı böyle tebrik etti.
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YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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gosanoğlu gosanoğlu

içimideki irlandalılar. allah kahretsin bu vatan hainlerini

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hayır0
cevapla 27.01.2017 11:13
Kalemaslan Kalemaslan

Huylu huyundan vazgecmez,gecemez,Ilerde tarih onu Vatan satanlar sayfasina ebedi olarak oturtacak.,Bir zamanlar cocukken kasabaya tatile gitmistim,essege bindim, baga dedeme goturuyorum, essek yaridan az uzakta kene isirmasi sonucu beni sirtindan atti kacti,kalktim pesine takildim,essek CAN gibi yapiyordu,duruyor ben yaklasinca az ileri kaciyor bana alayli alayli siritiyordu,velhasil ben yakalayamadim ama koylulerden biri yakalamis dedeme getirmisti,Hic unutmam dedem(rahmetli) Seni HIYANEEET kacarsin haa deyip kicina iki degnek vurunca essek hala bana siritiyordu,,,,.:)

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cevapla 27.01.2017 11:07
Realist Realist

Biz bu finoyu sokağa bıraktık, Almanya üzerinde tasması var diye sahiplendi, artık istemiyoruz, istedikleri yerde kemik atar şirinlik yaptuırır dilediklerince severler, bundan sonra bize ne?

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cevapla 27.01.2017 10:43
Murat Murat

Bunlar bizi Gazaya getirmek istiyor,bizi kendillerini Sandilar galiba,bunlar Türk Milletini taniyamamis.

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cevapla 27.01.2017 10:39
Murat Murat

Cumuhrbaskanim 1973 de Almanyada Dogdum Bize cok cektidiler, Nasil,da Olur Almanya böyle bir adama Dündar gibine ,oyunun aciklamasi bizi gaza getirmek,cok yaptilar.Yunanistana kacan Askerler de geri vermelleri lasim,demeki bizde Baska ülkede Insanlari Öldürsek Baska devlette kacip ,oh oh iyimis böyle Politik. Ne Mantiha ne de Kafa havasisina siydiramiyorum!

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hayır0
cevapla 27.01.2017 10:33
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