Maas’lı eleman

belgesellere sarıldı! Ardından gazeteciliğe merak sardı!Gazetecilik dışında her şeyi yaptı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün emrinden çıkmadı. Çalıştığı Cumhuriyet gazetesinde devleti karalayan haberler yaptı. Casuslukla suçlandı. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak o Almanya 'ya kaçtı. Almanya, Can Dündar 'ı bağrına bastı! Hatta ona geçici pasaport çıkarttı. Dündar bununla da kalmadı. Berlin'de bir haber portalı açıp yine yalanlar hazırladı.Dündar'ın yanında Hayko Bağdat ileSosyal Demokrat Partili (SPD) Adalet Bakanı Heiko Maas bu davet için gerekçe olarak dayalanını attı. Dündar da koşa koşa önceki gün bu davete katıldı. Mikrofonu eline aldı. Ülkesini karaladı.Alman savcıları, hakimleri ve avukatları ise Dündar'ın bu açıklamalarını ayakta dinleyip ihanete katıldı. Dündar ise sosyal medyada cirit atıpşeklinde küstah açıklamalar yaptı. Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas'ın gazeteci Can Dündar'ı yeni yıl resepsiyonuna konuşmacı olarak davet etmesi ise Türkiye'nin sert tepkisine yol açtı.