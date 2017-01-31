İngiliz bakandan FETÖ açıklaması

15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından Batı'dan Türkiye'ye bakan düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştiren Duncan, İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu'nun Birleşik Krallık'ın Türkiye ile ilişkilerini değerlendirdiği ve yayınlayacağı raporu çerçevesinde komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı.

"Birçok ülke parmağını sallarken, İngiltere'nin Türkiye'de 15 Temmuz'da neler olduğunu anlamaya çalıştığını" kaydeden Duncan, Türkiye'nin tarihi boyunca darbe riskiyle yaşadığını ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası travmayı henüz atlatamadığını, bunun yanı sıra Türkiye'nin PKK ve DEAŞ tehdidiyle de karşı karşıya olduğunu belirtti.

Darbe girişiminin boyutunun yıkıcı olduğunu dile getiren Duncan, "Türkiye'nin yaşadıklarını anlamak zorundayız. Özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Türkiye'nin yaşadıklarını ve hala yaşıyor olduklarını doğru anlamadı." dedi.

"DEMOKRATİK YAPIYI DEVİRMEYE ÇALIŞTILAR"

Komisyonun İşçi Partili üyesi Mike Gapes'in "Gülenci örgütün 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna Duncan, "Evet. 15 Temmuz darbe girişiminden Gülenci örgütün sorumlu olduğuna inanıyorum. Devletin içine yerleşen bu örgüt 15 Temmuz'da Türkiye'deki demokratik yapıyı devirmeye çalıştı" yanıtını verdi.

İşçi Partili bir diğer üye Mark Hendrick'in "Darbe girişiminin Türk hükümeti tarafından önceden bilindiğine" dair iddialar bulunduğunu dile getirmesi üzerine Duncan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin Başbakanıyla darbe girişiminden üç gün sonra bombalanmış bir parlamentoda görüştüm. Konvoyuna da saldırılmıştı. Bunların önceden bilindiğini, kurmaca olduğunu düşünmüyorum. Bombalanmış bir parlamentoda, şoku atlamamış, travmayı atlatamamış bir meclis başkanıyla bir araya geldim. Bunun İngiltere'deki muadili bir ordu birliğinin Whitehall'da tankları yürütmesi, Westminster Köprüsü'nde halka ateş açması, Kraliçe'yi ve Başbakanı öldürmeye çalışması, oturum sırasında parlamentoyu bombalaması ve BBC'yi ele geçirmesi olurdu. Türkiye'de bunlar yaşandı."

"DERİN STRATEJİK İLİŞKİLER"

Komisyonunun Muhafazakar Partili üyesi Daniel Kawczynski'nin, "Gülenci örgüt için terör örgütü tanımını kullanır mısınız?" sorusu üzerine İngiliz Bakan, "Hayır. Terör örgütü olarak tanımlamamız için bu yönde bir aktiviteyi gösteren kanıtımız olduğunu düşünmüyorum. Örneğin terör örgütleri listesine almadık. Bizim doğrudan bir tecrübemiz olmadı. Örneğin Londra'ya saldırmadılar." dedi.

İngiltere'nin Türkiye ile "derin stratejik ilişkiler" kurmak istediğini ve Başbakan Theresa May'in geçen hafta Türkiye'ye oldukça başarılı bir ziyaret gerçekleştirdiğini anlatan Duncan, AB'den ayrılmaya hazırlanan İngiltere için bu ilişkinin hem siyasi hem de ticari boyutunun bulunmasının önemini vurguladı. Duncan Türkiye'nin, İngiltere'nin çok önemli bir ortağı olduğunu dile getirdi.

RAPOR YAYINLANACAK

İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri önceki hafta Türkiye'de temaslarda bulunmuştu. İktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekili Crispin Blunt başkanlığındaki komisyon üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından kabul edilmişti.

Altısı Muhafazakar Parti'den, dördü İşçi Partisi'nden ve biri İskoç Ulusal Parti'den olmak üzere toplam 11 milletvekilinden oluşan komisyonun Türkiye ile ilgili raporunu ilkbahar aylarında yayınlaması bekleniyor.

İngiltere'nin Türkiye ile ilişkilerinin masaya yatırılacağı ve İngiliz hükümetine Türkiye ile ilişkilerinde tavsiyelerde bulunulacak rapor için çalışmalara geçen yıl temmuz ayında başlanmıştı.