Ödülü almaları için Diriliş Ertuğrul dizisi ekibi sahneye davet edildi. Sahneye davet edilen ekip konuşma yapamadan ayrıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Diğer ödül alanların yaptığı konuşmalardan sonra Diriliş Ertuğrul dizisi ekibine süre verilmemesi dikkatlerden kaçmadı. Dizisinin hayranları kısa sürede sosyal medyadan Okan Bayülgen'e tepki gösterdi.

SUÇU HOSTESE ATTI

Okan Bayülgen reklam arasından sonra bir açıklama yaptı. Bayülgen yaptığı konuşmada suçu ekibi karşılayan hostese atarak: "Diriliş Ertuğrul dizisi ekibi bir hostesimiz tarafından alelacele çekilip götürüldü. Teşekkür etme imkanı bile bulamadılar." dedi

Ardından Diriliş Ertuğrul dizisini hiç seyretmediğini belirterek: "Kendilerine söz veriyorum bundan sonra her gün diziyi seyredeceğim." dedi. Ayrıca dizinin yapımcısından da seyretmediği için özür diledi.





DİZİNİN OYUNCUSUNDAN TEPKİ

Okan Bayülgen'in bu konuşmasının ardından dizinin oyuncusu Cavit Çetin Güner'den İnstagram'dan tepki geldi. Güner ödülü ayakları altına aldığı fotoğrafı paylaştı.



ÖDÜLÜ İADE ETTİLER

Ödülün iade edildiğini, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ açıkladı. Yapılan açıklama şöyle:

Değerli İzleyicilerimiz;

43. Pantene Altın Kelebek Ödüllerinde Diriliş Ertuğrul Dizisi, izleyici oylarıyla diğer bütün ödül törenlerinde olduğu gibi Yılın En İyi Dizisi Ödülü'nü haklı olarak almıştır.

Yayınlandığı 3 sezon ve 65 haftadır bütün reyting gruplarda birinci olan ve reyting rekorlarını kıran, Türkiye ile birlikte 30'dan fazla ülkede yayınlanan Diriliş Ertuğrul Dizisi bileğinin hakkıyla ve siz değerli izleyicilerimizin oylarıyla haklı bir ödül daha aldı.

Ödül töreni sırasında Diriliş Ertuğrul Dizisi Yapımcısı ve Senaristi olarak bizlere ödül veren siz izleyicilerimizi selamlama ve teşekkür konuşması yapmam engellenmiştir. Her ödül alan kişiye konuşma hakkı verilirken, bizlerin bu hakkımızı kullanmamızın engellenmesini manidar buluyorum. Bu engellenmenin haklı başarımız ve siz izleyicilerimize yapılan bir nezaketsizlik olduğuna inanarak ödül törenini protesto ederek Diriliş Ertuğrul Dizisi Yapımcı ve Senaristi olarak haklı olarak aldığımız ödülü kuliste geri iade ettim.

Ayrıca Programın sunucusu Okan Bayülgen'in özür yerine Türkiye ve dünyada bu kadar ilgi gören ve siz değerli izleyicilerimizin takdirini kazanan dizimizi hiç izlemediğini söyleyerek alaycı bir konuşma yapması ve bundan sonra izleyeceğini belirtmesini de nezaketten uzak bir davranış olarak değerlendiriyorum. Bütün dünyanın farkında olduğu ve konuştuğu bir dizinin yeni farkına varması Bayülgen'in kendi ayıbıdır. Mümkünse dizimizi izlemesin. Kendisinin dizimizden alacağı hiçbir kıymet değeri olamayacağını konuşması bizlere göstermiştir.

Saygılarımla.

Diriliş Ertuğrul Dizisi Yapımcı ve Senaristi Mehmet Bozdağ