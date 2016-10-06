Primi eksik olana emeklilik

Yıl, yaş şartlarını tamamlamışancak prim günü eksiği nedeniyle emekliolamayan emekli adaylarının gözü Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda. Yaklaşık100 bin kişi, bu konuda müjde bekliyor.Geçmişe dönük borçlanma imkanısağlanarak emekli olma yolunun açılmasıtalep ediliyor. Daha önce Bakanlık'ın bukonuda çalışma yaptığı yönündeki bilgilerkamuoyuna yansımıştı. Bu konuda çeşitliformüller de gündeme gelmişti.
ÇALIŞMA İMKANI YOK
Ağırlıklı olarak üzerinde durulanformüle göre; kadınlardan 58 yaşı ve 10 yılsigortalılık süresini, erkeklerden ise 60 yaşıve 15 yıl sigortalılık süresini tamamlamışolan herkese geçmişe dönük borçlanmaimkanı sağlanacak. Bu 2 şartı tamamlamışolanlar, sigortalılık süresi içerisindeki primödemesi olmayan bazı süreleri borçlanacakve böylece emekli olabilecek.Düzenleme, prim eksiği olanlar tarafındanheyecanla bekleniyor.TAKVİM'i arayanemekli adayları, "Yaşımıznedeniyle işverenler biziişe almaya yanaşmıyor.Ayrıca pek çoğumuzunsağlık sorunları bulunuyor.Geçmişe dönük borçlanmayaparak biz de emekliolabilelim" diyor.
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