Primi eksik olana emeklilik

Yıl, yaş şartlarını tamamlamış ancak prim günü eksiği nedeniyle emekli olamayan emekli adaylarının gözü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda. Yaklaşık 100 bin kişi, bu konuda müjde bekliyor. Geçmişe dönük borçlanma imkanı sağlanarak emekli olma yolunun açılması talep ediliyor. Daha önce Bakanlık'ın bu konuda çalışma yaptığı yönündeki bilgiler kamuoyuna yansımıştı. Bu konuda çeşitli formüller de gündeme gelmişti.



ÇALIŞMA İMKANI YOK

Ağırlıklı olarak üzerinde durulan formüle göre; kadınlardan 58 yaşı ve 10 yıl sigortalılık süresini, erkeklerden ise 60 yaşı ve 15 yıl sigortalılık süresini tamamlamış olan herkese geçmişe dönük borçlanma imkanı sağlanacak. Bu 2 şartı tamamlamış olanlar, sigortalılık süresi içerisindeki prim ödemesi olmayan bazı süreleri borçlanacak ve böylece emekli olabilecek. Düzenleme, prim eksiği olanlar tarafından heyecanla bekleniyor. TAKVİM'i arayan emekli adayları, "Yaşımız nedeniyle işverenler bizi işe almaya yanaşmıyor. Ayrıca pek çoğumuzun sağlık sorunları bulunuyor. Geçmişe dönük borçlanma yaparak biz de emekli olabilelim" diyor.



