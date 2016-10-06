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Primi eksik olana

Primi eksik olana emeklilik
Yıl, yaş şartlarını tamamlamış ancak prim günü eksiği nedeniyle emekli olamayan emekli adaylarının gözü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda. Yaklaşık 100 bin kişi, bu konuda müjde bekliyor. Geçmişe dönük borçlanma imkanı sağlanarak emekli olma yolunun açılması talep ediliyor. Daha önce Bakanlık'ın bu konuda çalışma yaptığı yönündeki bilgiler kamuoyuna yansımıştı. Bu konuda çeşitli formüller de gündeme gelmişti.

ÇALIŞMA İMKANI YOK
Ağırlıklı olarak üzerinde durulan formüle göre; kadınlardan 58 yaşı ve 10 yıl sigortalılık süresini, erkeklerden ise 60 yaşı ve 15 yıl sigortalılık süresini tamamlamış olan herkese geçmişe dönük borçlanma imkanı sağlanacak. Bu 2 şartı tamamlamış olanlar, sigortalılık süresi içerisindeki prim ödemesi olmayan bazı süreleri borçlanacak ve böylece emekli olabilecek. Düzenleme, prim eksiği olanlar tarafından heyecanla bekleniyor. TAKVİM'i arayan emekli adayları, "Yaşımız nedeniyle işverenler bizi işe almaya yanaşmıyor. Ayrıca pek çoğumuzun sağlık sorunları bulunuyor. Geçmişe dönük borçlanma yaparak biz de emekli olabilelim" diyor.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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