Ufuk Özcan

Melisa Döngel, gittiği kafede sunucu Sedef Bekiroğlu ile kavga etti. Gözler yeni tanıştığı Barış Alper Yılmaz'a çevrildi.

Arkadaşları futbolcuya mesaj gönderdi: KARİYERİN İÇİN MELİSA'DAN UZAK DUR.

SON günlerin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen güzel oyuncu Melisa Döngel'in adı geçtiğimiz günlerde Galatasaray'lı Barış Alper Yılmaz ile anılmıştı. Arkadaşları vasıtası ile tanışan ve kısa sürede ilişkiye başladıkları konuşulan Melisa Döngel ile Barış Alper Yılmaz'ın ilişkilerinin daha tanışma aşamasında olduğunu duymuştum. Fakat geçtiğimiz gün Beşiktaş'ta bulunan önemli bir mekanda Melisa Döngel ile sunucu Sedef Bekiroğlu tartışmışlar.

GÜVENLİK AYIRDI

Hem de ne tartışma.

Mekanda bulunan arkadaşları ve güvenlikler bu iki ismi zor sakinleştirmişler.





Tabii kavganın nedeni Barış Alper Yılmaz olarak lanse edilse de ben öyle olmadığını ikilinin arasında eski bir husumet olduğunu duydum. Son günlerin gözde futbolculardan Barış Alper Yılmaz'a magazinsel malzeme olmamasını ve kariyerine odaklanmasını tavsiye ediyorum. Eğer magazinsel aşklar yaşamaya başlarsa futboldan çok aşk haberleri konuşulursa işte sonu bir zamanların gözde isimleri Batuhan Karadeniz ve Sergen Yalçın gibi olur diyorum. Yani bu aşktan "DÖNGEL" Barış…

LONDRA'DA OTEL AÇIYOR!

YILLARDIR sahnelerden kazandığını ticarete yatıran ve istihdam yaratan popçu Murat Dalkılıç, en son Suadiye'de "Lineup" İsimli canlı müzik mekanı açmıştı. Ünlü popçu, duyduğuma göre Londra'da otel işine girmiş. Burada bulunan bir binayı satın alan ve otel'e çevirmek için kolları sıvayan Murat Dalkılıç, hem İstanbul'daki işlerine devam ediyormuş hem de Londra'daki müzik stüdyosunda yeni şarkı hazırlıyormuş.

Otelin inşaatı ile de bizzat ilgileniyormuş.

Yani anlayacağız Murat Dalkılıç şu sıralar İstanbul- Londra arası mekik dokuyormuş…

TİYATROKARE NİŞANTAŞI'NA GERİ GELİYOR

YILLARDIR Kapalı gişe oynanan 'Ahududu', 'Ağaçlar Ayakta Ölür', 'Veda' ve repertuara yeni alınan 'Annem Hep Derdi Ki' oyunlarını seyircileriyle buluşturan 'Tiyatrokare' Feyziye Mektepleri Vakfı ile özel bir birlikteliğe adım attı. Tiyatrokare oyunları bundan böyle haftasonları düzenli olarak FMV Işık Okulları Nişantaşı Yerleşkesi Muvaffak Benderli Salonu'nda seyirciyle buluşacak.

Tiyatrokare Yönetmeni Nedim Saban ve Tiyatrokare'nin usta isimleri Suna Keskin, Nevra Serezli, Melek Baykal'ın yanısıra, Aziz Sarvan, Renan Bilek, Ayşe Erbulak, Tuğrul Arsever, Ecmel İs gibi kıdemli isimlerin yer aldığı oyunu kaçırmayın derim…