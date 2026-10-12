Ufuk Özcan

İstanbul Boğazı'nı gezdiren tur teknelerinin yıllardır değişmeyen bir geleneği var. Beşiktaş'tan, Karaköy'den, Unkapanı'ndan hareket eden tekneler, Boğaz'ın eşsiz manzarasını müzik eşliğinde turistlere anlatıyor.

Mikrofonu eline alan rehberler, bir yalıyı gösterip "Burası Sabancı ailesinin yalısı, şurası Mermerci ailesinin yalısı, yine Koç ailesinin yalısını göreceksiniz, ileride de Sezen Aksu'nun evi var" diyerek yolcuları bilgilendiriyor.

RAHATSIZLIK KONUSU

Ancak bu keyifli Boğaz turunun bir de diğer tarafı var. Son ses açılan müzikler, mikrofonlardan yükselen anonslar ve özellikle yaz aylarında gün boyu tekrarlanan anlatımlar… Yalılarında huzur içinde yaşamak isteyen sosyete ve iş dünyasının tanınmış isimleri için bu durum artık ciddi bir rahatsızlık konusu.

DÜZENLEME GELİYOR

Kulislerde konuşulanlara göre, önümüzdeki dönem de bu turlara yönelik yeni düzenlemeler gündeme gelebilir. Özellikle yüksek sesli müziklerin ve yalıların sahiplerini tek tek açıklayan anonsların sınırlandırılması, gündemde diyebilirim. Çünkü bu konuda boğazda oturan yüzlerce mülk sahibinin şikayeti varmış.

TORREIRA DOKUNUŞU MEKANI UÇURDU!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın Etiler'de bir restorana ortak olduğunu ve bu iş için yaklaşık 20 milyon lirayı gözden çıkardığını daha önce yazmıştım. Meğer Torreira'nın mekana ortaklığı sadece tabelada değil, işlerde de kendini göstermiş. Bir dönem işleri bir hayli düşen mekanda şimdilerde yer bulmak neredeyse imkansızmış.



ALEYNA TİLKİ'DEN 1 MİLYONLUK AT



Aleyna Tilki, biniciliğe merak sarmış. Şile'ye giderek at binme dersleri alan Aleyna, bu hobisini bir adım öteye taşımaya hazırlanıyormuş. Duyduğuma göre, binicilikte kendini geliştiren şarkıcı, gözüne bir de at kestirmiş. Değeri tam 1 milyon lira olan atı çok beğenen popçu, kesenin ağzını açıp yeni dostunu satın almaya hazırlanıyormuş.