Ufuk Özcan

Kemal Gülman, 18 bin dolar değerindeki eserleri 10 bin dolara almaya çalışınca sanatçı Mehmet Aksoy eserlerini geri istedi.





CEMİYET hayatının tanınmış isimlerinden Kemal Gülman, 28 yıllık eşi Feryal Gülman'la 8 yıllık bir boşanma süreci yaşamıştı.

Ünlü iş adamı o dönem 30 milyon maddi, 30 milyon da manevi tazminata mahkum edilmiş ve Bebek'teki 50 milyon dolarlık yalısı dahil birçok taşınmazını bu boşanma davasında kaybetmişti.

Tabii Türkiye'nin en zengin aileleri arası yer alan Kemal Gülman'ı uzun suredir bir yerlerde görmüyordum, ta ki sanatçı Mehmet Aksoy'un "Sevgi Sarmalı" sergisine kadar...





ESERLERİNİ GERİ ALDI!

O gün orada birçok sosyetik isim vardı. Tabii sergide Kemal Gülman da birçok eseri ayırtmış ve kırmızı nokta koydurarak satın aldığını belirtmişti. Sergi bitiş tarihinde ise eserler Kemal Bey'in evine gönderilmiş. Kemal bey ise anlaştığı paranın aksine eserleri neredeyse %50'ye yakın daha ucuz almak istemiş. "Ya eserleri geri alın ya da bu verdiğimi kabul edin" demiş.

Hal böyle olunca da sanatçı Mehmet Aksoy, eserlerini geri almış. Yani anlayacağınız tüm sosyetik arkadaşların içinde para dahi konuşmadan eser satın alan Kemal bey, daha sonra ise bir eser parasına iki eser almaya çalışmış.

5 BİN DOLAR ALAN MANKEN KİM?

SON 'MODEL' DOLANDIRMA!

"OLUR mu böyle şeyler?" diyorum ama bazen oluyor. Hem de çok yakınımızdaki isimler yapınca ise şaşırıp kalıyorum.

"Sende mi?" diyorum. Uzun süredir görüşmediğim iş insanı bir arkadaşım ile önceki gün tesadüfen bir mekanda denk geldik. Konu konuyu açtı, tabii mesleğimizden dolayı iş yine magazinsel olaylara geldi. Başından geçen bir olayı anlattı bana... Çok ünlü bir mankeni beğendiğini söyleyip ortak bir arkadaşlarını devreye sokmuş. Karşı tarafta olabileceğini söylemiş ama bu yemek için de bir ödeme istemiş.



HATTA ENGELLEMİŞ!

İş işte burada başlıyor. Bu aracı olan kişi, mankenin hesabına 5 bin dolar atmasını söylemiş. Tabii para hemen gönderilmiş ama haftalar geçse de yemek sözü yerine getirilmemiş. En sonunda aracıyı aradan çıkartıp kendisi aramış ama manken bu iş insanı arkadaşımı her yerden engellemiş.

Yani ben dinlerken gülmedim değil. Siz olsanız bir yemek için 5 bin dolar verir miydiniz?





GÜNLERDİR YARDIM DAĞITIYORLAR

KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 ili etkileyen depremin yıl dönümü olan 6 Şubat tarihine geldik. Binlerce canımıza mal olan depremin yaraları hala sarılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün sosyal medyada oyuncu Saruhan Hünel ve kız arkadaşı Rabia Öztürk'ü gördüm. "Mutlu Patiler Derneği"nin de kurucusu olan Rabia Öztürk ve Saruhan Hünel, başta Hatay olmak üzere sokak hayvanları için yüzlerce kilo mama ve onlarca çocuğa da bot ve mont yardımlarını dağıtmış.

Hatta bir televizyon programında da kadraja girip "birkaç Hataylı burada" diyerek Saruhan Hünel'ü göstermişler.

Oyunculuğunun yanı sıra mütevazi kişiliği ile bilinen Hünel ve kız arkadaşı Öztürk'ü hayır severliliklerinden ötürü kutlamamak elde değil. Helal olsun diyorum...



HAFTANIN ENLERİ

AVRUPA YAKASI'NDA TERZİ FARKI

KISA sürede adını İstanbul'un en popüler mekanları arasına yazdıran Süzer Plaza içinde bulunan Terzi'de her hafta yıldızlar geçidi yaşanıyor.

Dicle Olcay, Seda Mete, Simge Eğrilmez ve Anıl Durmuş ile canlı müzik eğlence hayatına renk getiren Terzi'de her hafta sürpriz sanatçılarda sahne alıyor. Hacer Töre'nin işletmeciliğini yaptığı Terzi'nin ortakları arasında bulunan tecrübeli işletmeci Egemen İskender bulunuyor. Canlı müzik arayanlar buraya uğrayabilir.

ANADOLU YAKASI'NDA LINEUP FARKI

SUADİYE'DE açılan Lineup, kısa sürede Anadolu Yakası'nın en iyi mekanları arasına adını yazdırdı diyebilirim. Murat Dalkılıç ve Berk Akardaş'ın sahibi olduğu Lineup'ın başında ise Aycan Yağcı bulunuyor.

Ezgi Gergin, Yağmur Hızal, Bengü Beker ve birçok sürpriz sanatçının sahne aldığı Lineup'ta ünlü isimler sürpriz sahneye çıktığını görebilirsiniz.