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Tokat Erbaa’da askeri TIR ile traktör çarpıştı! Hatice ve Zülfikir Bolat hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 13:22 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026 13:25

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Tokat’ın Erbaa ilçesinde askeri malzeme taşıyan TIR ile traktörün çarpıştığı kazada Hatice Bolat (75) ile eşi Zülfikir Bolat (71) hayatını kaybetti. Kazayı hafif yaralı atlatan TIR sürücüsü Piyade Uzman Çavuş B.A. gözaltına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesi Yeni Mahalle Kavşağı'nda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, askeri malzeme taşıyan TIR ile traktör çarpıştı. Kazada, traktörde yolcu olarak bulunan 75 yaşındaki Hatice Bolat olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 71 yaşındaki traktör sürücüsü eşi Zülfikir Bolat ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayı hafif yaralı atlatan askeri TIR'ın sürücüsü Piyade Uzman Çavuş B.A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.