Ufuk Özcan

Real Madrid'in genç yıldızı, milli gururumuz Arda Güler'i bu kez attığı gollerle değil, yaptığı iyiliklerle konuşmak istiyorum.



Arda'nın Anadolu'nun farklı bölgelerindeki, özellikle de ihtiyaç sahibi çocukların bulunduğu köy okullarına ayakkabı, kıyafet, kitap ve kırtasiye desteğinde bulunduğunu öğrenmek gerçekten gurur verici. Üstelik bunu çok fazla göz önünde olmadan yapması bence işin en güzel tarafı. Bugün Real Madrid'den yıllık yaklaşık 6,25 milyon euro kazandığı tahmin edilen 21 yaşındaki bir gençten söz ediyoruz. Ancak Arda'nın asıl büyüklüğü kazandığı parada değil, kazandıklarıyla çocukların hayatına dokunmasında. Daha önce okuduğu okula 550 mektup ve 40 futbol topu göndermesi de bunun güzel bir örneğiydi. Sahada ülkemizi gururlandırıyor, saha dışında da çocuklara umut oluyor. Arda Güler'i yürekten tebrik ediyorum. Önümüzdeki günlerde de yıldız futbolcunun adını böyle güzel işlerde daha çok duyacağa benziyoruz. Helal olsun evlat! Milli yıldızımızı yaptıklarından dolayı alkışlıyorum. Böyle güzel işler yapan gençlerimizin sayısı çoğalsın.

Arda Güler, futboluyla olduğu kadar, yaptığı yardımlarla da adından söz ettiriyor.



SERENAY SARIKAYA'YA HÜLYA AVŞAR KORTTA ŞOV YAPTI DÜNYA MARKALARINDAN KANCA



Serenay Sarıkaya, Paris'te katıldığı bir markanın defilesindeki görüntüsüyle yalnızca Türkiye'de değil, sosyal medyada dünya çapında da dikkat çekmişti. Güzel oyuncunun Paris şıklığı, moda dünyasında da oldukça konuşuldu.



Kulağıma gelenlere göre bu görüntülerin ardından Londra merkezli dünyaca ünlü bir giyim markası, Serenay Sarıkaya ile reklam anlaşması yapmak için harekete geçmiş. Ancak Serenay'ın şu anda başka bir markanın yüzü olması nedeniyle henüz ortada imzalanmış bir anlaşma yok. Taraflar şimdilik görüşme aşamasında. Mevcut marka anlaşmasının süresi ve şartları netleştiğinde bu görüşmenin yeni bir iş birliğine dönüşmesi bekleniyor. Anlaşılan Serenay'ın Paris'teki defilesi sadece sosyal medyayı değil, dünya markalarını da harekete geçirmiş.



Güzel oyuncu, çıktığı defilede podyumda yaptığı görsel şov ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.



AMR DİAB'DAN İSTANBUL ÇIKARMASI



Dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Amr Diab, İstanbul'a adeta çıkarma yaptı. Önceki gün özel uçağıyla İstanbul'a gelen yıldız, 7 bin 500 kişinin doldurduğu konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konserden önce soluğu Etiler'de bir kebapçıda alan Amr Diab, Anadolu mutfağının lezzetlerini de keşfetti. Özellikle Adana kebap, Antep kuru biber dolması ve baklavaya bayılan ünlü sanatçı, Türk mutfağından tam not aldı.İstanbul keyfini bununla da sınırlamayan Amr Diab, konser sabahı Boğaz turuna çıktı. Denize girmeyi de ihmal etmeyen yıldız, hem İstanbul'un hem de Boğaz'ın tadını doyasıya çıkardı.