Ufuk Özcan

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, reklamlardan para bastı. Son olarak bir beyaz eşya markası ile anlaşma imzaladı.

Aldığı para ise dudak uçuklattı: 12 MİLYON TL





SANAT dünyası artık sadece dizilerden değil dijital platformlardan ve reklamlardan da para basıyor. Onlar arasında başı çeken isimlerden biri de Kerem Bürsin.

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, geçtiğimiz aylarda oynadığı dizininin erken final yapmasından sonra dijital projelere odaklanmıştı. Geçtiğimiz yıl Türk Hava Yolları'nın reklam filminde oynamış daha sonra ise bir gıda markasının yüzü olmuştu. Şimdilerde dijital işlerde senaryo okumasında olan Kerem Bürsin, duyduğuma göre 2024 yılın için de büyük reklam işine imzayı atmış. Bir beyaz eşya markası ile anlaşan Bürsin, markanın reklam çekimlerini tamamlamış bile. Bu reklamdan 12 milyon TL gibi bir rakam kazandığı konuşulan Kerem Bürsin'in, bir dijital projede yer aldıktan sonra kısa bir süreliğine Miami'ye gideceğini duydum...





YENİ MENAJERİ OĞLU ENGİNCAN OLDU!

TÜRKİYE'NİN en önemli sanatçıları arasında yer alan Sibel Can, uzun süredir birlikte çalıştığı menajeri ile ayrılma kararı almış. Yaklaşık 25 senedir çalıştığı menajeri ile yollarını ayıran Sibel Can'ın yeni menajeri ise oğlu Engincan Ural olmuş. Dünyada birçok sanatçı ve futbolcunun menajerliğini akrabaları yapıyor. Sibel Can da en yakın ismi yani oğlunu Engincan Ural'ı menajeri olarak seçmiş. Bence çok isabetli bir karar olmuş.





'AŞKIN OLAYIM!' ÇİĞDEM

Ünlü popçu Gökhan Keser, oyuncu Çiğdem Batur'un gözlerine bakıp bu şarkıyı söyledi...



GEÇTİĞİMİZ gün gerçekleşen Ayaklı Gazete Ödül Töreni'nde yeni bir aşkın doğduğunu öğrendim.

Türkiye'nin en prestijli ödül törenleri arasında gösterilen Ayaklı Gazete töreninde şarkıcı Gökhan Keser ile oyuncu Çiğdem Batur yeni bir aşka yelken açmış. Uzun süredir arkadaş olan Gökhan Keser ile Çiğdem Batur'un ödül töreni sırasında başlayan yakınlaşmaları daha sonra aşka dönüşerek "sevgili" olma yolunda ilerliyormuş. Hem oyuncu hem yapımcı hem de yapım şirketi olan Gökhan Keser'in uzun süredir hayatında kimse olmadığını bilmeyen yoktur sanırım.

Geçtiğimiz günkü sahnesini de dinlemeye Çiğdem Batur gitmiş.

Güzel oyuncu, Gökhan Keser'i etiketleyerek kalp işareti emojisini koyup aşkını da sosyal medyadan ilan etmiş oldu. Bu arada sahne sırasında Gökhan Keser de, Çiğdem Batur'a kalbini işaret ederek "Aşkım olayım" şarkısını seslendirmiş. Ben bu iki ismi çok yakıştırdığımı söylemek istiyorum...





SOSYETEDE BİR CİMRİLİK HİKAYESİ

CEMİYET hayatının tanınmış isimlerinden çok önemli bir çiftimiz, geçtiğimiz gün bir restorana yemeği gitmişler. Gittikleri restorana bir arkadaşlarını daha çağırmışlar. Tabii bu marka restorana her geldiklerinde bu arkadaşlarını çağıran çiftin, davet ettikleri arkadaşları herkesin içinde en sonunda bu duruma isyan etmiş.

"Beni sadece bu restorana çağırıyorsunuz. Diğer hiçbir yere davet etmiyorsunuz" diye. Çünkü; çağırdıkları sosyetik arkadaşlarının bu restoranda indirimi varmış.

O gelince hem indirim yaptırıyorlarmış hem de tek olduğunu bildikleri için hesabın yarısını ödetiyorlarmış. Ben çok cimrilik hikayesi duydum ama sosyetede bu durumu yaşayana ilk kez şahit oluyorum...