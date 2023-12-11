Ufuk Özcan

Osmanlı tarihinin en büyük padişahlarından olan Yavuz Sultan Selim'in hayatı dizi oluyor. Başrolü kimin oynayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.





SON yıllarda yapılan tarihi dizilerimizin hemen hemen hepsi tuttu ve izlenme rekorları kırdı diyebiliriz. Dünyanın en büyük üç imparatorluğundan biri olan Osmanlı İmparatorluğu'nun torunları olarak bir müjdeyi de benden duyun istedim.





Biliyorsunuz; şimdiye kadar Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını anlatan Muhteşem Yüzyıl, Sultan Ahmet'in ve Kösem Sultan'ın hayatını anlatan Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul ve Selahattin Eyyübi gibi onlarca tarihi diziye tanıklık ettik. Şimdi ise Osmanlı tarihinin en önemli padişahının hayatı için kollar sıvanmış.

Bir yandan ikindi gölgesi olarak tanımlanan 8 yıllık padişahlığında ülke topraklarını 2.5 kat büyütürken diğer yanda ise Halifelik makamını ve kutsal emanetleri istanbul'a getiren en önemli padişahlarından birinin hayatı için kollar sıvanmış. Daha önce Müslüm ve Zübeyde, Analar ve Oğullar filminin yapımcısı ICNN medya Nuri Yıldırım, büyük bir projenini startını vermiş.

Yavuz Sultan Selim… 8 bölümden oluşacak dizi için milyonlarca dolarlık bütçe ve prodüksiyon ile ön hazırlıkların başladığını duydum.

Yapım ekibi Yavuz Sultan Selim'in kimin oynacağını henüz belirlememiş. Hatta duyduğuma göre yüzlerce dönümlük bir platoya Sina çölü yapılacakmış. Yani anlacağınız dizinin içinde Mısır'ın fethi söz konusuymuş… Benden söylemesi…