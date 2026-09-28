Ufuk Özcan

Yaptığı başarılı yatırımlarla adından söz ettiren Ata Ayyıldız ile güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, uzun zamandır magazin dünyasının en gözde çiftleri arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda nişanlanarak ilişkilerini bir adım daha ileriye taşıyan çiftin, 2027 yazında da nikah masasına oturmayı planladığını duymuştum.

Şimdi ise kulağıma gelen son bilgiler, çiftin İstanbul'daki yaşamlarında da yeni bir sayfa açmaya hazırlandıkları yönünde…

Şu sıralar Caddebostan'da yaşayan Ata Ayyıldız ve Sıla Türkoğlu, rotalarını Sarıyer'in gözde semtlerinden Zekeriyaköy'e çevirmiş.

İkilinin, bir süredir çok sevdikleri Zekeriyaköy'den bir villa aldığı ve yeni evlerinin tadilatını yaptırdığı konuşuluyor.

Ata Ayyıldız'ın da Zekeriyaköy'e olan ilgisi aslında yeni değil. Başarılı iş insanı, aylar önce bölgede "Gron" adını verdiği beşinci kafesini açmış ve kısa sürede bölgenin dikkat çeken, elit mekanlarından biri haline getirmişti.

Şimdilerde tadilatı devam eden villaları, 2027'de gerçekleşmesi planlanan düğünün ardından çiftin yuvası olacakmış.

Şimdiden yeni evleri hayırlı olsun, mutlulukları daim olsun. Darısı düğünlerine…



İSTANBUL GECE HAYATINDA CANLI MÜZİK DÖNEMİ!



"İstanbul gece hayatı bitti" diyenlere inat, mekanlar peş peşe büyük yatırımlarla yeni sezona merhaba diyor. Hatta bana göre bu sezon İstanbul gecelerine canlı müzik damga vuracak. Ünlü işletmeci Serkan Koca, Kuruçeşme'de açtığı restorandan sonra şimdi de canlı müzik konseptiyle yeni bir mekanın kapılarını açmaya hazırlanıyor. Mekan, haftaya Güven Yüreği, Seda Mete ve Anıl Durmuş ile start verecek.

TORREIRA'DAN SÜRPRİZ ORTAKLIK



Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, saha dışındaki yatırımlarıyla da adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Edindiğim bilgilere göre Uruguaylı yıldız, Etiler'de ünlülerin sık sık tercih ettiği popüler bir restorana yüzde 49 oranında ortak oldu. Torreira'nın bu mekanı seçmesinin ise tesadüf olmadığı konuşuluyor. Ünlü futbolcunun, söz konusu restoranın müdavimleri arasında yer aldığı, özellikle yemeklerini çok beğendiği ve fırsat buldukça buraya geldiği öğrenildi. Hal böyle olunca Torreira, "Madem bu kadar seviyorum, neden ortağı olmayayım?" demiş olacak ki soluğu masanın diğer tarafında almış. İddialara göre yıldız futbolcu, yüzde 49'luk hisse için yaklaşık 20 milyon TL ödeme yaptı. Yani Torreira artık sadece mekana yemek yemeye değil, ortak olarak gidecek.



GREENWOOD'UN BEYKOZ SARAYI! AYLIK KİRASI 35 BİN EURO, OYUN ODALARINA 5 MİLYON TL!



Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mason Greenwood, İstanbul'daki yeni adresini Beykoz Acarkent'te buldu. İngiliz futbolcu, bir süredir devam eden ev arayışını tamamladı ve ultra lüks villaya yerleşmeye hazırlanıyor. Villanın aylık kirası ise dudak uçuklatacak cinsten. 35 bin euro. Yani yaklaşık 2 milyon TL. Ama Greenwood'un yeni evinde asıl dikkatimi çeken kira değil, ev için yapılan özel hazırlıklar oldu. Edindiğim bilgilere göre Greenwood, iki çocuğu için özel bir oyun odası hazırlanmasını istemiş. Bununla da yetinmemiş; kendisi için ayrı bir spor odası ve yine kendisine özel bir PlayStation oyun odası talep etmiş. Özellikle PlayStation odası için ciddi bir hazırlık yapılmış. Odanın oyun konsollarından özel ekipmanlarına, mobilyalarından teknolojik altyapısına kadar baştan aşağı düzenlenmesi için yaklaşık 5 milyon TL'lik bir bütçe harcandığı konuşuluyor.