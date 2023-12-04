Ufuk Özcan

DÜNYANIN en çok hayvan besleyen ülkelerinden biri olarak gurur duymamak elde değil...

Neredeyse üç evden birinde kedi, köpek, kuş, balık ve maymun gibi yazamayacağım onlarca hayvanı besliyoruz. Bu durum dünya ortalamasına vurulduğunda ülke olarak en üst sıralardayız diyebilirim. Ama geçen gün öyle bir şey öğrendim ki; ben bile şaşırdım! Çok ünlü bir iş insanımız oturduğu eve beslemek üzere oğlak getirmiş. Tabii çok popüler bir rezidansta oturan bu iş insanı oğlağı güvenlik kulübesinden geçirirken büyük bir sorun yaşamış. Rezidansta kedi beslemek serbestmiş ama köpek beslemek yasakmış. Tabii minik poodle ya da Pomeranianlar hariç...







FIKRA GİBİ OLAY!

Ama oğlak konusunda güvenlik prosedürü bulamayınca bu çok ünlü iş insanı oğlağı evine götürmüş ve beslemeye başlamış. Tabii biliyorsunuz Keçi'nin yavrusuna Oğlak denir.







Ve büyüdükçe de sesleri çıkmaya başlar. Bu seslerden dolayı komşuları devamlı rahatsız olunca rezidans yönetimi de olaya el atmış. İş insanı ile komşular arasında olaylar büyünce bu çok ünlü iş insanımız oturduğu kattaki diğer daireyi, alt kattaki 4 daireyi de komşularından satın almış. Yani kazanan oğlak olmuş... Tam bir Türkiye fıkrası gibi değil mi? Ama yaşanan ve gerçek bir olay...









BİNLERCE ÖĞRETMEN HÜSRANA UĞRADI

İSTANBUL Büyük Şehir Belediyesi, kültür sanat faaliyetleri çatısı altında öğretmenlere özel konser düzenledi. Konserde sahneye Melike Şahin'in çıkacağı duyuruldu. Büyük ile Şehir'i neden ayrı yazdığımı sorarsınız yazacağım tabi ki... İstanbul'da şiddetli olan rüzgar nedeniyle Melike Şahin, "Hem belediye hem de ekip riskli buldular ve güvenliğimiz için konserimizi ertelemek zorunda kaldık" dedi.

Ben bu konuşmanın özetini yazdım. İBB Kültür Sanat'ın resmi sosyal medya hesabı ise Feshane'de düzenlenecek konser alanında rüzgar sorunu olmadığı ancak sanatçı ve ekibinin ikna edilemediği belirtilerek çıkmadığını açıkladı. Şimdi yazımın başına geçiyorum.









İSTANBUL NEDEN BÜYÜK VE ŞEHİR?

İstanbul Mustafa Kemal Atatürk'ün en çok sevdiği şehirler arasında olduğu için

81'il vatandaşımızı barındırdığı için

Dünyanın en egzotik şehri olduğu için

Avrupa ile Asya'ya birleştirdiği için

Türkiye'nin kalbi olduğu için

Sanayi'nin yüzde 50 si burada olduğu için

20 milyon vatandaşımızı barındırdığı için

39 ilçe 964 mahallesi olduğu için

Öğretmen nüfusumuzun en büyüğü burada yaşadığı için Ve köşeme sığdıramayacağım yüzlerce neden yazabilirim ama daha bir rüzgarda bile Melike Şahin'i sahneye çıkartamayan bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri düşünün? Bırakın bir konseri organize etmeyi yarın öbür gün büyük bir sorunda ne olacağını ben bile hayal edemiyorum. Ben binlerce öğretmeni oraya toplayıp o soğukta bekleten Melike Şahin ve İBB yetkililerine sesleniyorum. Bir konseri bile becerememek bu olsa gerek!

Emre Aydın şarkısı gibi;

Bitti Tebrikler!









DEPREM ETKİSİ!

YILLARDIR gece hayatının en çok sahne alan isimlerinin başında geliyor Ozan Ünlü!

Söylediği şarkılar ve sahne performansı ile en çok beğendiğim isimlerdendir Ozan. Geçtiğimiz gün "Deprem" şarkısını piyasaya sürdü. Sözü ve bestesi Ozan Ünlü'ye ait. Tabi ki 11 ilde yaşanan depremi unutmadık ve hala o zor günleri hala atlatmaya çalışıyoruz. Ben şarkıyı dinlemekten kendine alamıyorum. Neden mi?

Şu sözleri okusanıza;

Sakın unutma bu dünya kira Canınla ödersin ağırlığınca Sakın unutma bu dünya kira Canınla ödersin ağırlığınca Ne kapı kaldı ne duvar Elimde bir tek umudum var Ne gül bahçesi ne bahar Yalan sözlerin kim duyar Sen kimsin sen nesin Bir depremle gidersin Bu sözler sonrası şunu söyleyebilirim. Şarkıyı Youtube'dan dinleyin derim.

O zaman anlayacaksınız.





PİZZA VE EĞLENCE BİR ARADA!

SON dönemde canlı müzik mekanları popüler oldu diyebilirim. Hele ki Kuruçeşme hattında. Tüm gençlik burada artık.

Birbirinden güzel mekanlar var. İşletmesini Aykut Topçu ve Gökhan Yıldırım'ın yaptığı Kuruçeşme haftanın 4 günü canlı müzik diğer günler ise kokteyl-bar olarak hizmet veriyor burada. Ama en güzel yanı ise sabaha kadar açık olan pizza fırını. Türkiye'nin en önemli pizza şefi İsa Savaş burada. Gece eğlenceden çıktıktan sonra müthiş Napoli pizzalarının tadına bakabiliyorsunuz.

Son dönemin popülasyonu bu. Buraya gelince eğlence sonrası pizza keyfini yaşayın derim...