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Ekim 2026 SSK emekli maaşları başladı: Maaş günü pazara denk gelenler dikkat! ATM'ye gitmeden önce numaranızı kontrol edin

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği ekim ayı maaş ödemeleri başladı. Tahsis numarasının son rakamı 7 olanların maaşları hesaplara aktarılırken, sırada bekleyen milyonlarca emekli için takvim işlemeye devam ediyor. Hafta sonu kesintisi var mı, Bağ-Kur ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tüm soruların cevabı ve eksiksiz takvim...

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Ekim 2026 SSK emekli maaşları başladı: Maaş günü pazara denk gelenler dikkat! ATM'ye gitmeden önce numaranızı kontrol edin

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ekim ayı maaş ödemeleri 17 Ekim Cumartesi günü itibarıyla başladı. Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) uyguladığı düzenli takvim doğrultusunda 4A SSK emeklileri 17-26 Ekim, 4B Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ekim tarihleri arasında aylıklarına kavuşuyor. Sürecin ikinci gününde, yani 18 Ekim Pazar günü tahsis numarasının son rakamı 7 olan SSK emeklilerinin ödemeleri hesaplara geçiyor.

Ekim 2026 SSK emekli maaşları başladı: Maaş günü pazara denk gelenler dikkat! ATM'ye gitmeden önce numaranızı kontrol edin-2

18 EKİM 2026 PAZAR GÜNÜ KİMLERİN AYLIĞI YATIYOR?

Tahsis numarasının son hanesine göre kademeli olarak yapılan ödemelerde ilk grup 17 Ekim'de maaşını aldı. Takvime göre bugün son rakamı 7 olan SSK emeklileri hesaplarını kontrol edebiliyor. Önümüzdeki günlerin ödeme planı ise şu şekilde ilerliyor:

TARİH
ÖDEME DURUMU
17 Ekim Cumartesi
Tahsis numarasının sonu 9 olanlar - Ödemeler tamamlandı
18 Ekim Pazar
Tahsis numarasının sonu 7 olanlar - Bugün hesaplara yatıyor
19 Ekim Pazartesi
Tahsis numarasının sonu 5 olanlar
20 Ekim Salı
Tahsis numarasının sonu 3 olanlar

Ekim 2026 SSK emekli maaşları başladı: Maaş günü pazara denk gelenler dikkat! ATM'ye gitmeden önce numaranızı kontrol edin-3

SSK EMEKLİLERİ İÇİN 10 GÜNLÜK ÖDEME TAKVİMİ

SSK (4A) kapsamındaki emeklilerin maaş transferleri, tahsis numarasının son rakamına göre 10 günlük bir takvimde tamamlanacak. 26 Ekim Pazartesi gününe kadar sürecek listenin tamamı şöyle:

TAHSİS NUMARASI
ÖDEME TARİHİ
Son rakamı 9 olanlar
17 Ekim Cumartesi
Son rakamı 7 olanlar
18 Ekim Pazar
Son rakamı 5 olanlar
19 Ekim Pazartesi
Son rakamı 3 olanlar
20 Ekim Salı
Son rakamı 1 olanlar
21 Ekim Çarşamba
Son rakamı 8 olanlar
22 Ekim Perşembe
Son rakamı 6 olanlar
23 Ekim Cuma
Son rakamı 4 olanlar
24 Ekim Cumartesi
Son rakamı 2 olanlar
25 Ekim Pazar
Son rakamı 0 olanlar
26 Ekim Pazartesi

Ekim 2026 SSK emekli maaşları başladı: Maaş günü pazara denk gelenler dikkat! ATM'ye gitmeden önce numaranızı kontrol edin-4

BAĞ-KUR MAAŞLARI 25 EKİM'DE HESAPLARA GEÇECEK

Bağ-Kur (4B) emeklileri için ödeme dönemi ekim ayının son haftasında başlayacak. Dört günlük süreye yayılan takvimde son ödemeler 28 Ekim Çarşamba günü yapılacak. Bağ-Kur ödeme günleri tahsis numarasına göre şu sırayla gerçekleşecek:

TAHSİS NUMARASI
ÖDEME TARİHİ
9, 7 ve 5 olanlar
25 Ekim Pazar
3 ve 1 olanlar
26 Ekim Pazartesi
8, 6 ve 4 olanlar
27 Ekim Salı
2 ve 0 olanlar
28 Ekim Çarşamba

Ekim 2026 SSK emekli maaşları başladı: Maaş günü pazara denk gelenler dikkat! ATM'ye gitmeden önce numaranızı kontrol edin-5

HAFTA SONU ÖDEMELERİNDE GECİKME YAŞANIYOR MU?

Ekim ayında 17, 18, 24 ve 25 Ekim tarihlerinin cumartesi ve pazar günlerine rastlaması nedeniyle ödemelerin ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu.

SGK kurallarına göre SSK emeklilerinin aylıkları, ödeme günü hafta sonuna veya resmi tatile denk gelse bile gününde yatırılıyor. Hak sahipleri maaşlarını pazartesiyi beklemeden, belirlenen hafta sonu günlerinde ATM'lerden veya mobil bankacılık üzerinden çekebiliyor.

Ekim 2026 SSK emekli maaşları başladı: Maaş günü pazara denk gelenler dikkat! ATM'ye gitmeden önce numaranızı kontrol edin-6

TAHSİS NUMARASI VE MAAŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ödeme gününü kesinleştirmek isteyen emeklilerin, T.C. kimlik numarasından farklı olan tahsis numarasının son rakamını kontrol etmesi gerekiyor. Bu bilgiye e-Devlet sistemi üzerinden ulaşılabiliyor.

4A SSK
4A Emekli Aylık Bilgisi hizmeti üzerinden tahsis numarası öğrenilebilir.
4B BAĞ-KUR
4B Emekli Aylık Bilgisi hizmeti üzerinden tahsis numarası öğrenilebilir.

Aylığın hesaba geçip geçmediği ise e-Devlet'teki emekli ödeme bilgileri ekranından veya maaşın yattığı bankanın mobil uygulamasından takip edilebiliyor.

Ekim 2026 SSK emekli maaşları başladı: Maaş günü pazara denk gelenler dikkat! ATM'ye gitmeden önce numaranızı kontrol edin-7

MEMUR EMEKLİLERİ VE ERKEN ÖDEME DURUMU

17-28 Ekim tarihleri arasındaki takvim yalnızca SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor. Emekli Sandığı (4C) mensubu memur emeklileri kendi özel takvimlerine tabi olduğu için bu düzenlemenin dışında kalıyor.

Ekim ayı için herhangi bir erken ödeme kararı bulunmuyor. Tüm ödemeler SGK'nin ilan ettiği olağan takvim çerçevesinde hesaplara aktarılıyor.

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