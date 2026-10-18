BAĞ-KUR MAAŞLARI 25 EKİM'DE HESAPLARA GEÇECEK Bağ-Kur (4B) emeklileri için ödeme dönemi ekim ayının son haftasında başlayacak. Dört günlük süreye yayılan takvimde son ödemeler 28 Ekim Çarşamba günü yapılacak. Bağ-Kur ödeme günleri tahsis numarasına göre şu sırayla gerçekleşecek: TAHSİS NUMARASI ÖDEME TARİHİ 9, 7 ve 5 olanlar 25 Ekim Pazar 3 ve 1 olanlar 26 Ekim Pazartesi 8, 6 ve 4 olanlar 27 Ekim Salı 2 ve 0 olanlar 28 Ekim Çarşamba

HAFTA SONU ÖDEMELERİNDE GECİKME YAŞANIYOR MU? Ekim ayında 17, 18, 24 ve 25 Ekim tarihlerinin cumartesi ve pazar günlerine rastlaması nedeniyle ödemelerin ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. SGK kurallarına göre SSK emeklilerinin aylıkları, ödeme günü hafta sonuna veya resmi tatile denk gelse bile gününde yatırılıyor. Hak sahipleri maaşlarını pazartesiyi beklemeden, belirlenen hafta sonu günlerinde ATM'lerden veya mobil bankacılık üzerinden çekebiliyor.

TAHSİS NUMARASI VE MAAŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR? Ödeme gününü kesinleştirmek isteyen emeklilerin, T.C. kimlik numarasından farklı olan tahsis numarasının son rakamını kontrol etmesi gerekiyor. Bu bilgiye e-Devlet sistemi üzerinden ulaşılabiliyor. 4A SSK 4A Emekli Aylık Bilgisi hizmeti üzerinden tahsis numarası öğrenilebilir. 4B BAĞ-KUR 4B Emekli Aylık Bilgisi hizmeti üzerinden tahsis numarası öğrenilebilir. Aylığın hesaba geçip geçmediği ise e-Devlet'teki emekli ödeme bilgileri ekranından veya maaşın yattığı bankanın mobil uygulamasından takip edilebiliyor.