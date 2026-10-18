Ekim 2026 SSK emekli maaşları başladı: Maaş günü pazara denk gelenler dikkat! ATM'ye gitmeden önce numaranızı kontrol edin
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği ekim ayı maaş ödemeleri başladı. Tahsis numarasının son rakamı 7 olanların maaşları hesaplara aktarılırken, sırada bekleyen milyonlarca emekli için takvim işlemeye devam ediyor. Hafta sonu kesintisi var mı, Bağ-Kur ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tüm soruların cevabı ve eksiksiz takvim...
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ekim ayı maaş ödemeleri 17 Ekim Cumartesi günü itibarıyla başladı. Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) uyguladığı düzenli takvim doğrultusunda 4A SSK emeklileri 17-26 Ekim, 4B Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ekim tarihleri arasında aylıklarına kavuşuyor. Sürecin ikinci gününde, yani 18 Ekim Pazar günü tahsis numarasının son rakamı 7 olan SSK emeklilerinin ödemeleri hesaplara geçiyor.
18 EKİM 2026 PAZAR GÜNÜ KİMLERİN AYLIĞI YATIYOR?
Tahsis numarasının son hanesine göre kademeli olarak yapılan ödemelerde ilk grup 17 Ekim'de maaşını aldı. Takvime göre bugün son rakamı 7 olan SSK emeklileri hesaplarını kontrol edebiliyor. Önümüzdeki günlerin ödeme planı ise şu şekilde ilerliyor:
BAĞ-KUR MAAŞLARI 25 EKİM'DE HESAPLARA GEÇECEK
Bağ-Kur (4B) emeklileri için ödeme dönemi ekim ayının son haftasında başlayacak. Dört günlük süreye yayılan takvimde son ödemeler 28 Ekim Çarşamba günü yapılacak. Bağ-Kur ödeme günleri tahsis numarasına göre şu sırayla gerçekleşecek:
HAFTA SONU ÖDEMELERİNDE GECİKME YAŞANIYOR MU?
Ekim ayında 17, 18, 24 ve 25 Ekim tarihlerinin cumartesi ve pazar günlerine rastlaması nedeniyle ödemelerin ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu.
TAHSİS NUMARASI VE MAAŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Ödeme gününü kesinleştirmek isteyen emeklilerin, T.C. kimlik numarasından farklı olan tahsis numarasının son rakamını kontrol etmesi gerekiyor. Bu bilgiye e-Devlet sistemi üzerinden ulaşılabiliyor.
Aylığın hesaba geçip geçmediği ise e-Devlet'teki emekli ödeme bilgileri ekranından veya maaşın yattığı bankanın mobil uygulamasından takip edilebiliyor.
MEMUR EMEKLİLERİ VE ERKEN ÖDEME DURUMU
17-28 Ekim tarihleri arasındaki takvim yalnızca SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor. Emekli Sandığı (4C) mensubu memur emeklileri kendi özel takvimlerine tabi olduğu için bu düzenlemenin dışında kalıyor.