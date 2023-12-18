Ufuk Özcan

İŞLETMECİ Mustafa Aksakallı ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz ay Can isminde bir erkek çocuğu olan Ezgi Mola'nın, yakın dostu Enis Arıkan ile arasının açık olduğunu duydum. Eşi Mustafa Aksakallı ile Çeşme ve İstanbul'da kurdukları markalar ile iş hayatında başarıdan başarıya koşan Ezgi Mola'nın yakın dostu Enis Arıkan ile küslüğü ise beni çok şaşırttı.



Ben hiç Enis Arıkan'ın, Ezgi Mola'ya doğum yaptığında gittiğini görmedim. Hatta "Dayı oldum" bile demedi. "Yeğenim doğdu" diye yaygara koparır, "Altınımı aldım geldim" diye story atması gerekirdi.





BÜYÜK KRİZ!

Biliyorsunuz cinsiyet partisinde sürprizi bile Enis Arıkan yaptı. İki aydır neredeyse birbirlerine laf bile atmıyorlar.

Hatta Enis Arıkan'ın en yakın arkadaşlarından Aslı Kızmaz ile de kavgalı olduğu Ezgi Mola'nın aksine Aslı Kızmaz'ı sosyal medyadan bile engellediğini duydum. Enis Arıkan'ı yeni oyunu olan "Balina"da bile bu iki isim tebrik etmedi. Yani anlayacağınız bu üçlü arasında büyük bir küslük söz konusu ama aralarındaki buzları inşallah eritirler. Ben Ezgi ile Enis'in dostluklarını imrenerek izliyordum.





ŞAMPİYON!



MİLLİ sporcu ve Polis memuru İlgar Çelik, geçtiğimiz sene Antalya'da Kempo Avrupa Şampiyonu olmuş daha sonra ise Uluslararası Kempo şampiyonluğu elde etmişti. Polisliğe hala devam eden ve aynı zamanda aktif olarak profesyonel boks gecelerinde müsabakalara çıkan İlgar Çelik'in, 22-28 Nisan 2024 tarihinde dünya Kempo şampiyonasına hazırlandığını öğrendim. Hem aktif olarak polis memuru olan hem de dünyada bize büyük gurur yaşatan İlgar Çelik, hem emniyet teşkilatını hem de bizleri gururla temsil edecek. Bence böyle yetenekleri ülke olarak desteklememiz lazım.

Benden söylemesi...



BU OLAYI UNUTMAYALIM!

SOSYAL medya fenomeni Kıvanç Talu ve prodüktör eşi Beril Talu, yakın çevrelerini dolandırarak ortadan kaybolmuştu. Çocuklarına vizeyi çıkartamadıkları için Gürcistan'a kaçtıkları iddia edilen Talu çifti, tam manşetleri süslerken Engin Polat ve Dilan Polat olayı patladı. Günlerce Masak raporlarını, Engin Polat ve Dilan Polat'ın tutukluluğunu, arabalarını ve mallarını konuştuk. Ve Kıvanç Talu-Beril Talu olayı arada kaynadı gitti.

Ben sayın İçişleri Bakanı'mız Ali Yerlikaya'dan bu iki isim hakkında son durumu öğrenmek istiyorum.





SİZCE BU DURUM NORMAL Mİ?

YOUTUBER Bilal Hancı'nın eski eşi fenomen Esin Çepni aldatıldığını ifşa etmişti.

Hancı'dan 8 Kasım'da boşanan Çepni, yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz gün Çaykur Rizespor'un kaleciliğini yapan Zafer Görgen ile sarmaş dolaş pozlarını paylaşan Çepni, ilişkisini ilan etti.



Şimdi ben şunu anlamıyorum, "aldatıldım" diye yaygara kopartan bir isim var ortada...

Daha boşanıp bir ay dolmadan yeni bir aşka yelken açıyor. Ve sosyal medyadan öpüşürken boy boy fotoğraflar paylaşıyor. Sizce bu durum etik mi?

Siz 1 ay gibi kısa sürede aşık olup bunu sosyal medyadan ifşa eder misiniz? Ben bu durumu bir türlü anlayamıyorum...